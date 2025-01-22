В Україні діє воєнний стан, продовжений до 7 лютого 2025 року, що передбачає загальну мобілізацію. Водночас законодавство визначає категорії громадян, які мають право на відстрочку або звільнення від мобілізації. Розглянемо докладно, хто не підлягає призову у 2025 році.

Категорії, які не підлягають мобілізації

Вікові обмеження Особи до 25 років, якщо вони: не закінчили навчання на військовій кафедрі; не проходили строкову службу; не виявили бажання добровільно служити.

Особи старші 60 років. Особи, які мають право на відстрочку

Згідно зі ст. 23 закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, відстрочка надається: Особам, виключеним із військового обліку через стан здоров’я.

Людям із інвалідністю.

Батькам, які виховують трьох і більше неповнолітніх дітей.

Осіб, які доглядають за непрацездатними родичами або виховують дітей з інвалідністю.

Студентам денної форми навчання.

Науковцям та викладачам. Особи, які підлягають бронюванню

Бронюванню підлягають працівники: органів державної влади;

критично важливих підприємств (енергетика, транспорт, виготовлення військової техніки тощо);

закладів охорони здоров’я та соціального захисту;

медіа та культурної сфери;

гуманітарних місій та міжнародних організацій. Дипломатичний та державний апарат Державні службовці категорій “А” і “Б”.

Депутати, уповноважені Верховної Ради, члени Рахункової палати.

Дипломати та працівники сфер кібербезпеки.

Як отримати відстрочку

Для отримання звільнення або відстрочки необхідно надати відповідні документи до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Без офіційного підтвердження право на звільнення не надається.

Зміни у порядку бронювання у 2025 році

26 грудня 2024 року Кабінет Міністрів України уточнив правила бронювання, дозволивши звільнення до 50% священнослужителів кожної релігійної організації.

Нагадаємо: звільнення від мобілізації можливе лише за чітко визначеними законодавством підставами. У разі порушення ваших прав звертайтесь до юристів або відповідних органів.