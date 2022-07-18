Хірург з Італії врятував підлітка, який потрапив під ракетний

У день трагедії Артем поспішав на зустріч із мамою, але на вокзалі Краматорська потрапив під ракетний удар. “Це, напевно, кінець…”, — подумав хлопець, коли пролунав вибух.

Кількома хвилинами раніше він вийшов з подругою на перон випити чаю, яким пригощали волонтери. Подруга загинула одразу, 15-річного Артема з важкими травмами ледь вдалося повернути до життя. І зробити це допоміг відомий італійський хірург Роберто Брамбілла.

Місцеві лікарі дістали уламки з кінцівок та стабілізували стан дитини. Далі його відправили в Дніпро, потім — до Львова.

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До Лікарні Св. Миколая хлопець потрапив у надскладному стані: глибокі 20-см рани лівого стегна, множинні осколкові ураження кінцівок, пошкодження нерва, внаслідок чого Артем не відчував стопи та пальців правої ноги. Тут за нього одразу взявся італієць Роберто Брамбілла.

Роберто — видатний хірург. 50 років він лікує важкі поранення, 22 з яких займається саме регенеративною медициною. Вдома в Італії керує відділенням, що спеціалізується на лікуванні ран Інституту Zucchi в місті Монца.

З початку повномасштабного вторгнення Роберто прибув до України як волонтер Soletere Olnus і два місяці допомагав нашим спеціалістам лікувати поранених діток та дорослих. Зокрема, навчив закривати дефекти м’яких тканин штучною шкірою.

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Ця технологія дозволяє сантиметр за сантиметр відновити пошкоджену шкіру пацієнта, не залишаючи шрамів. Дороговартісні матеріали на лікування українських діток виділив інститут, у якому працює Роберто.

Саме такою штучною шкірою закрили та глибокі рани Артема.

Після майже місяця перебування у лікарні та низки операцій він знову ходить. Юнак мріє стати військовим.

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