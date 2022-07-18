Через російську агресію в Україні поранено 666 дітей

В Україні через повномасштабну російську агресію в Україні поранено 666 дітей, загинули 353 дитини.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів.

«Більше ніж 1019 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. Станом на ранок 18 липня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося – 353. Зросла кількість поранених – понад 666», – ідеться в повідомленні.

Ці дані не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Читайте також: КОМІСІЯ З ЖУРНАЛІСТСЬКОЇ ЕТИКИ ЗАСУДИЛА ІНТЕРВ’Ю ІТАЛІЙСЬКОЇ ЖУРНАЛІСТКИ ІЗ МАМОЮ ЛІЗИ, ПОСТРАЖДАЛОЇ У ВІННИЦІ

Згідно з отриманими ювенальними прокурорами даними, найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 373, Харківській – 191, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 53, Херсонській – 52, Запорізькій – 31.

Повідомляється, що 17 липня внаслідок обстрілу ворогом с. Новий Донбас Покровського району Донецької області поранено 16-річного хлопчика.

Також 17 липня росіяни вкотре обстріляли м. Бахмут Донецької області. Поранення різного ступеня тяжкості отримали троє дітей 2, 3 та 9 років.

Читайте також: ПОНАД 3,5 ТИСЯЧ УКРАЇНСЬКИХ ВОЇНІВ НАГОРОДЖЕНО ПОСМЕРТНО

Через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 2 тис. 138 закладів освіти. З них 221 зруйновано повністю.

Як повідомлялося, під час ракетного удару по Вінниці 14 липня загинула дівчинка Ліза. Її мама Ірина потрапила в реанімацію.

14 липня війська рф з акваторії Чорного моря завдали удару по центру Вінниці трьома ракетами «Калібр». Унаслідок обстрілу загинули 24 особи, з них три дитини. Звернулося по допомогу 202 особи, з них 68 госпіталізовано, у тому числі чотири дитини.

Обговорити цю, та інші новини важливі українцям в Італії, можна приєднавшись до групи у Facebook Українці в Італії Разом!

або до Телеграм-каналу https://t.me/ucrainiitalia