Чи стане відмова України від НАТО ціною за мир?

Відмова України від прагнення вступити до НАТО може стати ключовою умовою для досягнення миру. Цей сценарій активно обговорюють експерти та аналітики, особливо на тлі підготовки нової адміністрації США до роботи. Видання The Hill зазначає, що саме відсутність перспектив членства в НАТО для України може стати поступкою в обмін на припинення війни.

Позиція України та Заходу

Президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що вступ України до НАТО є одним із ключових елементів забезпечення довготривалої безпеки. Однак, як зазначають експерти:

Багато членів НАТО виступають проти швидкого вступу України.

Кремль продовжує вважати членство України в НАТО “червоною лінією”.

За словами аналітиків, Захід може зосередитися на двосторонніх гарантіях безпеки для України, наприклад, договорах із окремими країнами-членами НАТО, замість повноцінного вступу.

Чому перспектива вступу малоймовірна?

Новий потенційний спецпредставник США по Україні Кіт Келлог висловлювався раніше, що намагання адміністрації Байдена сприяти вступу України в НАТО могли спричинити ескалацію з боку Росії.

Експерти також наголошують, що Росія, залишаючись сусідом України, завжди матиме більше інтересів у цій країні, ніж Сполучені Штати чи Захід. Політичний директор аналітичного центру Defense Priorities Бенджамін Фрідман вважає, що Україні потрібно змінювати плани з огляду на реалії.

Перспективи миру для України

Зі слів Фрідмана, ключовим чинником у досягненні миру є відмова від членства в НАТО. Альтернативою можуть стати зміцнені двосторонні угоди про співпрацю в галузі безпеки з окремими країнами.

Нагадаємо, що:

Генсек НАТО Марк Рютте закликав новообраного президента США Дональда Трампа підтримати Україну, наголошуючи на стратегічній вигоді для Америки.

США та Німеччина наразі утримуються від рекомендацій щодо запрошення України до альянсу.

Що це означає для України?

Якщо відмова від НАТО стане ціною миру, це може мати далекосяжні наслідки для української безпеки. Проте Київ може отримати нові механізми підтримки та гарантій від ключових партнерів.

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