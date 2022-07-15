Чому Україна не розголошує скільки військових загинули

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснила, чому держава поки що не розголошує скільки військових загинули.

Пряма мова: “Ми не можемо оголошувати цифри, але цей процес іде. Він непростий. Люди пережили горе. У родинах є різні обставини. Ми намагаємось підійти, з одного боку – бездоганно з точки зору формальних процедур, і водночас по-людськи.

Тож, чому поки що офіційно не називається загальна кількість загиблих? Це обумовлено військовою необхідністю під час воєнного стану.

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Це інформація, яку не повинен знати ворог, адже по цим даним військові фахівці можуть зробити чимало висновків та використати цю інформацію для аналізу та планування.

Саме тому до завершення воєнного стану ця інформація закрита і не підлягає оприлюдненню”.

Деталі: За словами Маляр, ця розмова відбулась в контексті інформування про виплати, які здійснює Міноборони родинам загиблих.

Заступниця міністра оборони запевнила, що родини загиблих забезпечують належні виплати.

Маляр порадила громадським ініціативам, які збирають дані про загиблих і оприлюднюють цю інформацію – зважити на те, що оприлюднення такої інформації наразі шкодить обороні країни.

Що було раніше:

У середині травня президент Володимир Зеленський заявляв, що в боях з російськими окупантами на найскладніших напрямках на Сході країни може гинути від 50 до 100 українських військових.

На початку червня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомляв, що втрати українських військових зараз становлять від 100 до 200 людей щодня.

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