Шоумен і актор Олександр Ревва через війну посварився із батьком

Батько російського шоумена та актора Олександра Ревви Володимир повідомив, що припинив спілкування з сином через засудження ним війни в Україні.

В інтерв’ю для KP.RU мешканець Донецька, який підтримує агресивні дії росії, розказав, що не розуміє позицію Олександра.

“Коли я дізнався про його поведінку, обізвав трошки – ми з сином посварилися і більше не спілкувалися. Він же разом із Меладзе брав участь у цьому об’єднанні, яке виступало проти спецоперації в Україні”, – прокоментував Володимир.

24-го лютого в своєму Instagram актор закликав припинити війну.

За словами Ревви-старшого, від початку 2014-го року його син Олександр перестав їздити додому у Донецьк.

“Коли на Донбасі розпочалася війна 2014-го року, він жодного разу сюди не приїхав, я востаннє бачив Сашка 2013-го року. Лепс у нас виступав, багато інших артистів, а син у рідному Донецьку жодного разу не з’явився. Чому? Все просто. Річ у тім, що Сашко їздив до України, де мав найкращого друга – такого Володимира Зеленського, чули

І син мені сказав: “Якщо я їздитиму на Батьківщину, мене до України не пустять”. Адже він там неодноразово співав, востаннє вже за Зеленського, здається, наприкінці минулого року”, – розказав батько актора.

Як пишуть російські ЗМІ, від самого початку війни Олександр Ревва виїхав з росії до Іспанії. Але його батько не підтвердив цю інфомацію.

Нагадаємо, на початку війни майже всі українські зірки висловлювалися проти агресії росії. Дехто зробив це не одразу, але все ж таки зробив. Серед російських артистів теж знайшлися такі.

Обговорити цю, та інші новини важливі українцям в Італії, можна приєднавшись до групи у Facebook Українці в Італії Разом!

або до Телеграм-каналу https://t.me/ucrainiitalia