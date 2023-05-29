Ще одній категорії чоловіків заборонять виїзд за кордон

Обмеження щодо виїзду під час воєнного стану стосуються чоловіків віком 18-60 років. Та й серед них є винятки, деякі категорії можуть залишити територію України.

Низка інформаційних ресурсів почала “розганяти” інформацію про те, що 17-річним юнакам заборонять виїзд з України. Тож у Державній прикордонній службі вирішили розставити всі крапки над “і” в цьому питанні.

Як наголошує ДПСУ у своєму Телеграм-каналі, на 17-річних юнаків обмеження щодо виїзду за кордон не розповсюджуються:

“Після запровадження в Україні воєнного стану обмежено виїзд громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років (окрім визначених винятків). На 17-річних юнаків ці обмеження не розповсюджуються”.

Прикордонники зазначають, що під час оформлення документів громадян на виїзд або щодо заборони виїзду керуються вимогами ПКМУ № 57.

Заборона на виїзд за кордон під час воєнного стану

На час дії воєнного стану (нещодавно його подовжили до 18 серпня 2023 року) Указом президента України № 64/2022 виїзд за межі країни українцям чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється. Та все ж є винятки для певних категорій: непридатних для військової служби, військовозобов’язаним з трьома неповнолітніми дітьми, особам, які доглядають людей з інвалідністю і т.п.

Крім того, у вересні 2022 року було скасовано дозвіл на виїзд за кордон українських чоловіків-студентів іноземних вишів.

29 травня 2023 року у ДПСУ наголосили, що в Україні немає обмежень на виїзд за кордон для жінок, в тому числі військовозобов’язаних. Виняток становлять лише нардепи та чиновники.

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