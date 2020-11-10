Що Байден говорив про Україну

Обраний 46-м президентом США Джо Байден у 2015 році приїздив до України як тодішній віцепрезидент Америки і виступив із емоційною промовою із трибуни у Верховній Раді. Його промову охрестили історичною. У виступі Байден назвав два головних виклики для України — вторгнення Росії і корупція, яку він назвав “раковою пухлиною” України.

Якими були головні тези виступу Джо Байдена в українському парламенті п’ять років тому, пригадав ТСН.ua.

Промову Байден почав із годинним запізненням, але чітко й конкретно проголошував кожен меседж до керівництва держави. Байден був досить емоційний, бив кулаком по трибуні, його зустрічали і проводжали оплесками, а після слів про невизнання анексії Криму США нардепи аплодували стоячи.

Він згадував і Помаранчеву революцію, і Революцію Гідності, у цьому контексті проводив паралелі зі США та порівнював деякі історичні події.

Це є ваш час, це відповідальність кожного з вас. Якщо ви мені вибачите за те, що я так вам важу у вашому ж залі, кожний з вас несе відповідальність за те, щоб було використано цю можливість, створену завдяки жертвам, які були принесені на Майдані, самопожертві Небесної сотні. Кожен із вас зобов’язаний відповісти на виклик історії, і, нарешті, побудувати об’єднану демократичну українську націю, яка витримає випробування часом –

підкреслив Байден у виступі.

Не обійшов Байден і теми анексії та російської агресії в Україні, про яку говорив жорстко і прямо. Він заявив, що мета Росії — зруйнувати Україну, розколоти і знищити економіку. Вoдночас запевнив у тому, що США ніколи не визнають анексії Росією Криму.

І поки Росія не виконає Мінські домовленості, зауважив, Америка продовжуватиме чинити на неї тиск. За його словами, “надзвичайно важливо, щоб агресори у всьому світі зрозуміли, що вони не можуть за допомогою танків та зброї погасити мрії і бажання народу”.

В ХХІ столітті країни не можуть – ми не можемо їм дозволити перекроювати кордони силою. Це засадничі правила. Якщо ми їх не втримаємо, ми все зруйнуємо. Росія порушила ці засадничі правила і продовжує порушувати їх. Сьогодні Росія окупувала суверенну українську територію. Я хочу чітко сказати: Сполучені Штати Америки не визнають, і ніколи не визнаватимуть спроби росіян анексувати Крим! Немає виправдання таким діям. –

наголосив він.

Окремо Байден висловив думку, що росіяни не зовсім усвідомлюють дії Путіна. Як зазначив американський політик, через це очільник Кремля тривалий час приховує від свого народу присутність російських сил в Україні.

Тоді, ще у 2015 році, Байден прямо і публічно заявив про те, що РФ перекидає проросійських бойовиків на Донбас і звозить зброю для терористів.

Водночас, він зауважив, що для проведення виборів на окупованих територіях Донбасу за українськими законами, Росія має натиснути на окупантів.

Втім, велику увагу Байден приділив питанню боротьби з корупцією, нагадуючи, що за її боротьбою в Україні стежить увесь світ. Байден зауважив, що саме корупція не допускає розвиватися економіці. Але також наголосив на важливості реформи судової системи і децентралізації.

Але крім того, у вас є ще інша боротьба. Історична боротьба з корупцією. Україна не може собі дозволити, що люди втратили надію. Недостатньо просто створити Національне агентство з питань запобігання корупції. Реформ потребує і система Генпрокуратури. Щоб вести цю боротьбу, вам треба провести судову реформу, щоб притягнути до відповідальності винних осіб. В цьому і полягають принципи демократії – заявляв у 2015-му Джо Байден.

Крім того, Байден наголошував, що Україна повинна залишатись сильною в оборонній та економічних сферах. Він нагадав про фінансову допомогу США та запевнив у подальшій підтримці.

Наприкінець свого емоційного виступу Байден сказав, що не хотів, аби його слова сприйняли ніби “вказівку” українським політикам. Свій виступ він закінчив цитатою із “Заповіту” Тараса Шевченка, зауваживши, що, можливо “колись незлим тихим словом” Україна згадає і його.

Відео Емоційна промова Джо Байдена у Верховній Раді

Нагадаємо, кандидат від демократів, ексвіцепрезидент Джо Байден переміг у Пенсильванії і набирає необхідні голоси для обрання президентом США. Він вже звернувся до американців, подякувавши їм та пообіцявши виправдати їхні сподівання.

Своєю чергою, Дональд Трамп заявив, що вибори ще не закінчилися і він має намір відстоювати свої позиції за результатами голосування в суді. Але, попри заяви Трампа, про готовність працювати з новим президентом США заявила чимало лідерів країн світу.

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