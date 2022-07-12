Яка відповідальність призовників за ухилення від мобілізації

“Різні способи “відкосити” тягнуть за собою різну відповідальність — адміністративну та кримінальну. Ступінь відповідальності призовників залежить від пом’якшувальних обставин.

У місті Самбір на Львівщині призовника притягнули до кримінальної відповідальності за регулярне ігнорування повісток.

За ухиляння від мобілізації суддя призначила порушнику покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з одним роком іспитового терміну, йдеться у судовому рішенні.

Засудженим є Валер’ян Ридзак, приватний підприємець, який торгує автозапчастинами.

Першу повістку чоловік отримав 25 березня та мав з’явитися у військкоматі через 3 дні. Однак, він не прийшов.

17 травня Валер’ян відмовився від проходження військово-лікарської комісії.

Через це його притягнули до відповідальності. Чоловік погодився співпрацювати з правоохоронцями – він визнав свою провину. Прокурор призначив підприємцю іспитовий термін – 1 рік. Справу відправили до суду.

6 липня суддя Самбірського міськрайсуду Ганна Карнасевич затвердила цю угоду.

Чому за “ухилянство” призначили кримінальну відповідальність?

Адвокат юридичної компанії “Міллер” Андрій Новак пояснив, що за ухилення від мобілізації та ігнорування вручених повісток, на період воєнного стану передбачена:

адміністративна відповідальність – штраф від 3400 до 5100 грн;

кримінальна відповідальність – покарання у вигляді обмеження волі на строк від 3 до 5 років.

“Різні способи “відкосити” тягнуть за собою різну відповідальність — адміністративну та кримінальну. Ступінь покарання залежить від пом’якшувальних обставин. Суд враховує щире каяття, наявність неповнолітніх дітей, відсутність раніше вчинених кримінальних чи адміністративних правопорушень тощо”, – пояснює адвокат.

Читайте також: ЯК УКРАЇНСЬКИМ БІЖЕНЦЯМ ЗНАЙТИ РОБОТУ В ІТАЛІЇ

За судовою практикою можна відстежити, що за перше ухиляння переважно карають штрафом. А за неявку на медичну комісію – застосовують кримінальну відповідальність.

Андрій Новак каже, що чим інтенсивніше людина намагається втекти від повісток військкомату, тим жорсткіше буде покарання.

Важливим моментом під час розгляду таких справ є правильність процедури отримання повістки. Тобто, чи її видали особисто в руки призовнику під підпис.

Якщо ж людина відмовляється, цей факт також має бути зафіксований у порядку, передбаченому законом.

“Саме тому, якщо обвинувачений дійсно отримував повістки і це підтверджується належними доказами, та регулярно (хоч 2 рази) не являвся за викликом до військкомату, судове рішення про притягнення до кримінальної відповідальності є законним та обґрунтованим”, – пояснює Андрій Новак.

Він додає, що такі вироки суду не є поодинокими. При цьому існують десятки прикладів, коли засуджені за ухилення від мобілізації відбувають реальне покарання.

Обговорити цю, та інші новини важливі українцям в Італії, можна приєднавшись до групи у Facebook Українці в Італії Разом!

або до Телеграм-каналу https://t.me/ucrainiitalia