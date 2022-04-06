“Якщо можете – евакуюйтеся”: влада звернулася до жителів трьох областей

Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук та військові адміністрації закликали до евакуації мешканців Харківської, Донецької та Луганської областей, доки є така можливість.

Верещук в ефірі всеукраїнського телемарафону, яку цитує Мінреінтеграції: “Керівники військових адміністрацій Харківщини, Луганщини і Донеччини просять населення покинути межі областей і роблять все, щоб евакуація пройшла організовано.

Це потрібно зараз, бо потім люди опиняться під вогнем і загрозою загибелі. Вони нічого не зможуть вдіяти проти цього, і ми не зможемо допомогти. Бо зупинити вогонь буде практично неможливо.

Потрібно евакуюватися, поки що є така можливість. Наразі вона ще є”.

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Верещук пояснила, що відведення військ окупанта з Київської та Чернігівської областей не було жестом доброї волі перед черговим раундом перемовин, як це намагаються подати російські посадові особи. Це був жест залізної волі української армії, влади і всього українського народу.

Російські окупаційні війська готуються захопити Харків та атакувати українські війська в зоні ООС, повідомив спікер Міністерства оборони Олександр Мотузяник.

Мер Харкова Ігор Терехов запевнив, що місто добре озброєне та підготовлене до оборони, а також попросив мешканців не панікувати.

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