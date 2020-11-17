

Шмигаль заявив про італійський сценарій в Україні вже у січні.

Вже у січні 2021 року в Україні може настати італійський сценарій, коли медичні установи будуть переповнені хворими. Аби цього уникнути, уряд має запровадити додаткові карантинні заходи.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що виходом зі сформованої ситуації може стати введення жорстких карантинних заходів у вихідні дні. Про це він сказав в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.

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Італійський сценарій в Україні

Шмигаль нагадав, як на початку пандемії ситуація з COVID-19 в Італії була критичною – медичні установи були переповнені. Прем’єр підкреслив, що Україна може повторити італійський сценарій вже у січні 2021 року.

Ми бачимо приклади, коли в Італії важких хворих кладуть просто на підлогу лікарень. І немає можливості надати їм медичну допомогу. Якщо нічого не робити в Україні, ми наблизимося до цього порогу вже в січні, – сказав Шмигаль.

На думку Шмигаля, виходом зі сформованої ситуації може стати введення жорстких карантинних заходів у вихідні дні, що, на його думку, не зупинить економіку, але стримає пересування великих мас людей і зменшить їх соціальні контакти.

В Україні анонсували запровадження карантину вихідного дня

На брифінгу 9 листопада очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов анонсував запровадження в Україні жорсткого карантину вихідного дня. Обмеження будуть діяти з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

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Що працюватиме у суботу та неділю:

продуктові магазини,

аптеки (зокрема ветеринарні),

АЗС,

громадський транспорт.

Заклади громадського харчування працюватимуть лише на виніс.

Крім того, рекомендують на вихідні заборонити роботу ТРЦ та проведення розважальних заходів.

Ситуація з COVID-19 в Україні

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов наголосив, що ситуація критична, Україна дійшла до точки неповернення.

Він додав, що навантаження від COVID-19 не витримують навіть найпотужніші медичні системи європейських країн, тому Англія, Франція, Австрія, Німеччина, Іспанія знову ввели жорсткі карантинні обмеження.

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