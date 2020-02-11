У 90-х роках запрацювала приватизація земельних ділянок, коли почали видавати перші земельні ділянки особистого селянського господарства (ОСГ) у безкоштовну власність.

Згодом був указ президента про невідкладні заходи з прискорення реформування аграрного комплексу. Почалося роздержавлення і приватизація. Правом власності на земельні ділянки на той час був державний акт.

Саме роздержавлення відбувалося без правильної інвентаризації. Відтак, перші земельні ділянки по сертифікатах залучилися в обіг до попередніх, що були безкоштовно надані. Про це розповіла заступниця начальника управління агропромислового розвитку ЛОДА Тетяна Борушок.

Їх продавали без сертифікатів за безцінь. Тому у 2001 р. призупинили продаж земельних ділянок (або як їх ще називали земельні частки або паї), на які були посвідчені ті сертифікати.

За словами Тетяни Борушок, на земельні частки, що посвідчені сертифікатами, досі існує мораторій. Ті ж земельні ділянки, що були безкоштовно надані, продаються вільно.

«Люди мають обміняти сертифікати і зробити пай земельною ділянкою з кадастровим номером. Без цих документів взагалі не можливо буде продати земельну ділянку», – говорить чиновниця.

Вона нагадує, що з 1 січня 2019 року набрав чинності Закон, в якому йдеться, що кожен, хто має сертифікат, повинен оформити право власності на ділянку.

«І якщо цього не зробити до 2025 року, людину вважатимуть такою, що відмовилася від земельної ділянки. Усе перейде у комунальну власність місцевій раді чи ОТГ», – каже Тетяна Борушок.

Загалом на Львівщині свого часу сертифікати отримали 340 тисяч осіб. Більшість з них вже пенсійного віку і їм поза 70 років. Частини вже немає в живих.