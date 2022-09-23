Керівництво та відомих бійців полку “Азов” тримали в одиночних камерах.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів про стан звільнених з полону українських захисників та умови їхнього утримання в полоні.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо фізичного та морально-психологічного стану звільнених українських захисників.

За словами Лубінця, багато звільнених мають проблеми зі здоров’ям.

“Хлопці розповідали, що їх тримали в жахливих умовах. Дуже мала кількість їжі їм надавалася. Жодного разу вони не бачили представників Міжнародного комітету Червоного Хреста. Була обмежена кількість води. І не давали засоби особистої гігієни”, – зауважив Лубінець.

Він додав, що керівництво та відомих бійців полку “Азов” тримали в одиночних камерах.

“Я вчора спілкувався з хлопцями, які розповідали, що вони більш ніж 120 днів були в “одиночці”. Один навіть не міг спілкуватися. Він так і сказав, що “мені треба якийсь час – згадати, як це – спілкуватися з людьми, бо я перебував узагалі сам”, – сказав омбудсмен.

Він підсумував, бійці потребують медичної допомоги.

“Щодо психологічного стану, то можу тут сказати: нічого у Російської Федерації не вийшло – поламати, зламати… Я не побачив жодного нашого військовослужбовця, який був би зламаний. Всі як бачили, що вони вже вдома, всі посміхалися, всі дякували”, – розповів Лубінець.

Він наголосив, що до бійців у полоні застосовувалися тортури.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня з російського полону повернули 215 захисників України.

В Офісі президента України повідомили, що 200 захисників обміняли на народного депутата, одного з лідерів “Опозиційної платформи – За життя” і кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука, обвинуваченого у держзраді. Він вже дав слідству всі можливі свідчення. Також Україна обміняла ще 55 російських полонених.

Обмін полоненими відбувався у чотирьох країнах.

Також з російського полону звільнили 10 іноземних військових, які захищали територіальну цілісність України. Зазначається, що вдалося повернути тих, кого “засудили” до смертної кари в так званій “ДНР”.

Крім цього, були звільнені п’ятеро командирів: командир “Азова” Денис “Редис” Прокопенко, заступник командира “Азова” Святослав “Калина” Пономар, старший офіцер “Азова” Олег Хоменко; командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій “Волина” Волинський і командир 12-ї бригади Нацгвардії Денис Шлега. Вони перебуватимуть в Туреччині під особистою протекцією президента Реджепа Ердогана до кінця війни.

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, серед обмінених є ті, хто пережив теракт, влаштований росіянами в колонії в окупованій Оленівці на Донеччині.

За словами генпрокурора Андрія Костіна, Україна працює над обміном “всіх на всіх”. Цим питанням Україна займається разом з ООН та Ердоганом.

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