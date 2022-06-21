Євробачення-2023 не пройде в Україні. Його віддали Великобританії

Європейська спілка радіомовлення і телебачення (EBU), яка відповідає за організацію пісенного конкурсу Євробачення, дійшла висновку, що наступного року конкурс не зможе відбутися в Україні.

Через кілька годин після цього оголошення Україна заявила, що не згодна з тим, як ухвалене це рішення, та наголосила, що вимагатиме змінити його.

Традиційно Євробачення проходить в країні, яка перемогла торік на конкурсі. У 2022 році переможцем став гурт Kalush Orchestra з піснею “Стефанія”.

Враховуючи, що в Україні триває війна, у EBU оцінили ситуацію в країні з точки зору технічних можливостей та безпеки і “з глибоким жалем” дійшли висновку, що поточні умови не дозволяють провести Євробачення-2023 в Україні.

Водночас EBU пообіцяла свою підтримку українському суспільному мовнику.

Натомість у заяві, опублікованій на сайті міністерства культури та інформаційної політики, сказано, що Україну фактично поставили перед фактом цього рішення.

“Будемо вимагати змінити це рішення, тому що вважаємо, що зможемо виконати всі взяті на себе зобов’язання, про що було неодноразово наголошено Європейській мовній спілці. Тому ми вимагаємо додаткових перемовин щодо проведення Євробачення-2023 в Україні”, – йдеться у спільній заяві міністра культури Олександра Ткаченка, голови правління АТ “НСТУ” Миколи Чернотицького та переможців Євробачення 2004 і 2022 років – Руслани Лижичко та Олега Псюка (гурт Kalush).

Невдовзі після конкурсу українська влада запевняла, що розраховує, що Євробачення-2023 відбудеться в Україні. Зокрема, в червні Кабінет міністрів створив організаційний комітет з підготовки та проведення конкурсу в Україні у 2023.

“У нас немає сумнівів щодо того, що воно має відбуватися в Україні. Єдине, що ніхто не проводив Євробачення під час війни до цього”, – заявляв Ткаченко на пресконференції 3 червня.

Натомість EBU пообіцяла, що перемогу України відзначать наступного року в іншій країні, та припустила, що конкурс можуть провести у Великій Британії.

“У результаті цього рішення, відповідно до правил і для забезпечення безперервності заходу, EBU тепер розпочне переговори з BBС щодо потенційного проведення пісенного конкурсу Євробачення-2023 року у Сполученому Королівстві”, – йдеться в заяві організації.

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