Євробачення-2023 перенесли із України у Велику Британію

Євробачення наступного року відбудеться у Великій Британії, оголосили організатори конкурсу.

Вони вирішили, що захід не можна провести в країні-переможниці, Україні, через вторгнення Росії.

Британія посіла друге місце в цьогорічному конкурсі, тому Європейська мовна спілка.

Поки що невідомо, яке саме місто прийматиме конкурс, але зацікавленість висловили Глазго та Манчестер.

Українське Суспільне мовлення теж підтвердило цю інформацію і наголосило, що Євробачення відбудеться “від імені цьогорічного мовника-переможця – української телерадіокомпанії Суспільне мовлення”.

“Пісенний конкурс Євробачення-2023 відбудеться не в Україні, але на підтримку України. Ми вдячні нашим партнерам BBC за солідарність з нами”, – заявив голова правління Суспільного Микола Чернотицький.

Представники Суспільного співпрацюватимуть із BBC, щоб розробити та впровадити українські елементи в шоу наступного року, додав він.

Раніше Україна висловлювала незгоду з тим, що Євробачення-2023 вирішили провести в іншій країні.

Україна, як країна-переможниця, також автоматично потрапить до фіналу майбутнього конкурсу.

У травні на Євробаченні-2022 у Турині переміг гурт Kalush Orchestra.

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