Європарламент ухвалить резолюцію, яка закликає інституції ЄС працювати над наданням Україні статусу кандидата на вступ, а тим часом продовжувати працювати над інтеграцією в єдиний ринок ЄС.

Про це пише The Guardian, повідомляє “Європейська правда”.

Заклик євродепутатів пов’язаний із фотографіями з Києва, на яких президент Володимир Зеленський підписує офіційний лист-заявку на членство в ЄС.

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За даними “Європейської правди”, перед голосуванням до євродепутатів по відеозв’язку виступить президент України Володимир Зеленський.

Чиновник ЄС пояснив процес. Лист-заява надсилається головуванню Ради ЄС, наразі це Франція. Після цього Рада інформує країни-члени, Європейський парламент та національні парламенти про заявку.

Засідання 27 міністрів має прийняти рішення, щоб офіційно отримати думку Європейської комісії щодо заявки.

Як правило, для того, щоб комісія оприлюднила свій висновок, потрібно від 15 до 18 місяців, хоча цей період можна було б значно скоротити “залежно від політичних міркувань”, сказав чиновник.

Існує період підготовки до вступу різної тривалості, протягом якого країна-кандидат адаптує свої інституції, стандарти та інфраструктуру, щоб виконувати свої зобов’язання як держава-член.

Процес вступу передбачає відповідність критеріям вступу, включаючи прийняття та імплементацію законодавства ЄС.

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Після вторгнення Росії кілька країн ЄС закликали надати Україні перспективу членства, а Словаччина запропонувала створити спеціальну процедуру для приєднання України до ЄС.

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Україна має чітко європейську перспективу, але зараз “ми повинні боротися з агресією”.

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