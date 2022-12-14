Європарламент затвердив виділення Україні €18 мільярдів

Європейський парламент сьогодні без додаткового голосування або обговорення ухвалив у другому читанні рішення щодо виділення Україні надзвичайної макрофінансової допомоги у 2023 році (МФД+) в обсязі 18 мільярдів євро.

Європарламенту у Страсбурзі перед початком процедури голосування, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Інструмент для надання допомоги Україні на 2023 рік, макрофінансової допомоги. Не було зроблено жодних запитів із запереченням або додатків, відповідно до правила 67-78 щодо пропозиції Ради ЄС. Таким чином позиція Ради ЄС вважається ухваленою і законодавство – прийнятим. Президент (Європарламенту – ред.) підпише його сьогодні по обіді», – зазначила головуюча на сесійному засіданні.

Читайте також: Італія готується до того, що українські біженці залишаться в країні після закінчення війни

Як повідомлялося, вчора, 13 грудня, Європейський парламент простою більшістю голосів підтримав внесення у порядок денний за терміновою процедурою розгляду пропозиції Ради ЄС щодо виділення Україні МФД+ в обсязі 18 мільярдів євро в 2023 році. Оскільки така пропозиція була винесена вже на друге читання, то за процедурою, запропонований правовий акт мав вважатися прийнятим, якщо від депутатів не надійде жодних заперечень або доповнень до нього.

Напередодні Рада ЄС одноголосно погодила пакет макрофінансової допомоги Україні у 2023 році на суму €18 мільярдів. Угорщина, яка певний час блокувала прийняття такого рішення, зняла свої заперечення після відповідного процесу переговорів в рамках Ради ЄС.

МФД+ в обсязі 18 мільярдів євро у 2023 році надається Україні в формі кредиту на вигідних умовах. Термін погашення кредиту розрахований на 10 років із можливістю продовження, при цьому гарантії за кредитом сплачуватимуться за рахунок бюджетних резервів Євросоюзу.

Обговорити новини українців в Італії, можна у групі Facebook Українці в Італії Разом, або на Телеграм-каналі https://t.me/ucrainiitalia