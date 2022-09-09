ЄС повністю призупиняє спрощений візовий режим із Росією

У п’ятницю, 9 вересня, Рада ЄС ухвалила повністю зупинити спрощений візовий режим із Росією з 12 вересня.

Рада Європейського Союзу 9 вересня ухвалила рішення про призупинення спрощеного візового режиму з РФ. Воно набуває чинності з дня ухвалення і почне застосовуватися з 12 вересня.

Відсьогодні збір на оформлення візи для росіян збільшиться з 35 до 80 євро. Також громадянам РФ доведеться надавати додаткові документи. Збільшиться термін оформлення віз і кількість обмежувальних правил для видачі багаторазових віз.

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Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан каже, що це рішення є прямим наслідком дій Росії.

“Угода про спрощення візового режиму надає привілейований доступ до ЄС громадянам надійних партнерів, з якими ми поділяємо спільні цінності.

Своєю неспровокованою та невиправданою агресивною війною, включаючи невибіркові напади на цивільне населення, Росія зламала цю довіру та розтоптала фундаментальні цінності нашої міжнародної спільноти.

Сьогоднішнє рішення є прямим наслідком дій Росії та ще одним доказом нашої непохитної відданості Україні та її народу”, – наголосив Ракушан.

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Угода про спрощений візовий режим між Росією та ЄС діяла з 1 червня 2007 року. Після 24 лютого 2022 року ЄС частково призупинив дію угоди для політичних діячів РФ.

Повне призупинення стосується всіх категорій мандрівників, які приїжджають до ЄС на короткий термін. Очікується, що Європейська комісія надасть додаткові вказівки, щоб гарантувати, що призупинення спрощеного візового режиму негативно не вплине на журналістів, дисидентів і представників громадянського суспільства.

6 вересня Єврокомісія схвалила повне призупинення угоди про спрощений візовий режим із Російською Федерацією.

9 вересня Латвія обмежила в’їзд громадянам РФ.

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