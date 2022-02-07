В ЄС заявили, що Україна не становить жодної загрози для Росії і Москва повинна припинити невиправдане накопичення військових сил на кордонах.

Як повідомляє “Європейська правда”, про це заявив представник Єврокомісії Петер Стано під час щоденного брифінгу у Брюсселі.

“Справжні наміри Путіна відомі лише Путіну, але держави-члени дуже чітко заявили, що накопичення такої величезної кількості особового складу і військової техніки на кордонах сусідньої держави – це нічим не спровокована, невиправдана річ. І це очевидно, що вони там не для того, щоб попити кави чи влаштувати пікнік”, – зазначив він.

Як сказав Стано, з точки зору Євросоюзу для такого великого накопичення немає жодних причин, Україна не становить жодної загрози, а ЄС і західна спільнота не зробили нічого, щоб Росія відчувала себе в небезпеці.

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“Ці неспровоковані і невиправдані дії мають припинитися”, – наголосив він.

Раніше Reuters повідомило, що Росія має у своєму розпорядженні приблизно 70% бойової могутності, яка, на її думку, буде потрібна для повномасштабного вторгнення в Україну, і відправляє додаткові батальйонні тактичні групи до кордону.

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