Італійський Ювентус прислав в Україну гуманітарну допомогу

На Закарпаття прибув гуманітарний вантаж з Італії, який для України підготував ФК “Ювентус”.

Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

Медикаменти, одяг, продукти харчування, засоби гігієни, ковдри тощо надійшли клубними автобусами, які на зворотному рейсі забрали дітей з “гарячих” точок у безпечні місця.

“Там вони зможуть тренуватися, харчуватися, проживати та навчатися коштом міжнародних футбольних клубів”, – зазначив Микита.

“Щиро дякуємо нашим закордонним партнерам та, звичайно, Українській Асоціації Футболу / Ukrainian Association of Football, яка відкрила додатковий канал постачання гуманітарного вантажу. Разом переможемо!”, – підкреслив очільник Закарпаття.

Футбольний клуб “Ювентус” – один з найстаріших клубів Італії, а також один з найбільш титулованих клубів Європи та світу.

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