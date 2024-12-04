Італія готує новий пакет військової допомоги Україні на 2025 рік

Італія продовжує підтримувати Україну в боротьбі з російською агресією. Як повідомляє Reuters, уряд Італії вже працює над 10-м пакетом військової допомоги, який планують затвердити до кінця місяця.

Що увійде до нового пакету допомоги?

З початку війни РФ проти України Італія вже схвалила дев’ять пакетів допомоги. Серед наданого озброєння – дві сучасні системи ППО SAMP/T, які стали важливими для захисту українського неба. У новому пакеті очікуються додаткові засоби оборони, хоча точний перелік поки не розголошується.

Політична позиція Італії

Прем’єр-міністр Джорджа Мелоні запевнила, що Італія підтримуватиме Україну до завершення війни. Водночас міністр закордонних справ Антоніо Таяні наголосив, що Рим не планує надсилати свої війська, щоб уникнути ескалації конфлікту.

Фінансова допомога Україні

Окрім військової підтримки, Італія інвестує 200 мільйонів євро в реконструкцію енергетичної інфраструктури України, зруйнованої російськими обстрілами.

Чому це важливо?

Постійна військова та фінансова підтримка з боку Італії демонструє єдність Європи у протистоянні російській агресії. Кожен новий пакет допомоги зміцнює обороноздатність України та наближає країну до перемоги.

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