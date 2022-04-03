Італія допомагатиме українським дітям-переселенцям, які потребують лікування

Начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький зустрівся з мером міста Палаццуоло (Італійська Республіка) Філіпом Москетті. Він прибув до Львова у складі ініціативної організації-каравану з Італії «Зупиніть війну зараз», яку організували приблизно сотня асоціацій, що представляють широкий спектр італійського суспільства.

Започаткувала цю ініціативу Католицька асоціація Джованні ХХІІІ, до якої приєдналася велика кількість різнорідних асоціацій, починаючи від Асоціації малих міст – до Генеральної Конфедерації робітників Італії (CGIL), а також найбільша італійська профспілка та ін.

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Філіп Москетті ознайомив Максима Козицького з ініціативою, яку він представляє, і передав пропозиції щодо співпраці від Президента регіону Тоскана Еудженіо Джані, зокрема в частині прийому хворих українських дітей, які змушені покидати власні домівки через війну, на лікування разом з їхніми родинами.

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