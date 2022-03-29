Італія погодилась стати гарантом безпеки для України – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Італія погодилася стати гарантом безпеки для України.

Володимир Зеленський: “Італія погодилася стати одним із гарантів безпеки України у відповідній новій системі гарантій, яку ми опрацьовуємо зараз”.

Президент додав, що 29 березня продовжить говорити із світомими лідерами про гарантії безпеки для України.

Зеленський розповів, що 28 березня був “активний дипломатичний день”.

Зокрема, він говорив із прем’єр-міністром Великої Британії Джонсон, прем’єр-міністром Канади Трюдо, канцлером Німеччини Шольцом, прем’єр-міністром Італії Драґі та президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Він розповів, що домовився з Джонсоном про посилення санкцій проти РФ, Канада також підтримує більш жорстке реагування світу.

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У розмові з Шольцом Зеленський приділив значну увагу необхідності посилити санкції проти Росію.

Зеленський подякував президенту Азербайджану за надану Україні гуманітарну підтримку і поінформував про стан справ на територіях, куди зайшли російські війська.

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