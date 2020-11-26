Італія розширюватиме співпрацю з українськими агрокомпаніями

Враховуючи дедалі більший інтерес італійських компаній до інтернаціоналізації в Україні та значну італійську майстерність у сільському господарстві та тваринництві, Торгово-промислова палата Італії в Україні вирішила активувати безкоштовний проект для українських компаній, що охоплюють сфери сільського господарства та тваринництва.

Про це Кurkul.com повідомили організатори.

Зазначається, що проєкт направлений на просування італійських послуг в Україні.

За словами організаторів, програма повністю фінансується Торгово-промисловою палатою Італії в Україні та має на меті встановити контакт українських компаній без посередників чи інших некваліфікованих осіб, за допомогою кваліфікованих державних та приватних організацій, які мають досвід в управлінні міжнародними відносинами.

Також організатори повідомляють, що зустрічі відбуватимуться онлайн за участі 4 осіб:

представник української компанії;

представник італійської компанії;

італійський менеджер, компетентний у цій сфері;

українсько-італійський перекладач.

Щоб взяти участь в онлайн-зустрічах з італійськими партнерами необхідно заповнити форму.

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