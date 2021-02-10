100% українців забезпечать вакциною від коронавірусу: названа дата

100% українців забезпечать вакциною від COVID-19 до кінця 2021 року. На першому етапі планується вакцинувати 367 тисяч осіб.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі програми “Свобода слова” на каналі ICTV.

Він додав, що МОЗ розробило дорожню карту — Національний план вакцинації, в якому чітко визначені всі етапи і логістика вакцинації.

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Кого забезпечать вакциною передусім

“На першому етапі ми вакцинуємо 367 тис. чоловік. Ми очікуємо початок вакцинації з 15 лютого, теоретично це може бути 15-16 лютого. Після 15 лютого — це не означає 1 березня”, — зауважив він.

Нагадаємо, що Україна в лютому чекає дві вакцини — 117 тисяч доз вакцини виробництва Pfizer, яку отримає в рамках ініціативи COVAX і близько 1 млн доз вакцини AstraZeneca.

Проблема із зберіганням вакцини

В Україні немає достатніх умов для зберігання вакцин від коронавірусу — допомогу нададуть США.

Завдяки цій допомозі органи охорони здоров’я України зможуть гарантувати безпечне зберігання та транспортування вакцини

Сполучені Штати нададуть нову допомогу Києву щодо отримання та розповсюдження вакцин проти COVID-19, які мають прибути в Україну найближчими тижнями.

Про це розповіла Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

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“Найближчим часом відбудеться масове розгортання вакцин — надзвичайно складний, проте амбіційний процес — і я з радістю повідомляю, що Сполучені Штати нададуть нову підтримку для отримання та розподілу перших 117 тисяч доз вакцини Pfizer, що буде доставлена в Україну у межах COVAX”, — повідомила Квін.

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