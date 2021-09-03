На Венеційському фестивалі покажуть фільм про хірурга, що потрапляє в полон на Донбасі

21 стрічка боротиметься на 78-му Венеційському кінофестивалі за “Золотого лева”.

Серед них фільм українського режисера Валентина Васяновича “Відблиск” про хірурга-військового, що потрапляє в полон на Сході України.

Вперше за 30 років незалежності українська кінострічка буде представлена в основній програмі 78-гo La Biennale di Venezia.

За головну нагороду одного з найпрестижніших фестивалів Європи – “Золотого лева” – змагатиметься фільм режисера Валентина Васяновича “Відблиск”.

У цій категорії Васянович буде боротися з такими всесвітньовідомими режисерами як Педро Альмодоваром («Паралельні матері»), Полом Шредером («Холодний розрахунок») та іншими талановитими митцями.

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Сюжет українського фільму розповідає про хірурга-добровольця, якого було взято у полон російськими військовими на Донбасі. Звільнившись з полону і опинившись вдома, головний герой намагається всіма силами повернутися до мирного буденного життя.

Однак з часом стає зрозуміло, що жити «як раніше» вже не можливо: побачене та пережите жахливими примарами переслідує героя уві сні та наяву. Випалена вщент душа, розбиті мрії та зламана надія – ось, що залишила за собою руйнуюча війна.

Цей фільм – історія підкорення людиною карколомних життєвих теорем силою власного духу та незламністю характеру.

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За словами режисера, Венеційський фестиваль – це чудовий майданчик для формування меседжів, котрі моментально розлетяться по всьому світу. Це унікальна можливість розповісти про болючі рани України та українців широкому загалу.

В рамках конкурсної програми “Горизонти” на фестивалі у Венеції будуть представлені ще дві українські стрічки – “Носоріг” Олега Сенцова та “Цензорка” Петера Керекеша.

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