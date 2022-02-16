Alina Pash відмовилася їхати на Євробачення від України

Переможниця нацвідбору на Євробачення-2022 Alina Pash (Аліна Паш) вирішила відмовитись від участі у міжнародному конкурсі. Артистка, що оскандалилася через Крим, в середу, 16 лютого, зняла свою кандидатуру через те, що не хоче бути частиною “брудної історію”.

Про це вона повідомила в Instagram, назвавши себе громадянкою України, яка дотримується законів і старається нести традиції та цінності країни в світ. “У що вилилась ця історія – це зовсім не те, що я закладала у свою пісню”, – написала вона.

“Я артистка, а не політик. У мене немає армії піарників, менеджерів, юристів аби протистояти усій цій атаці та натиску, зламам моїх соціальних мереж, погрозам. А також абсолютно неприйнятним формулюванням, які дозволяють собі люди, не розібравшись у ситуації та забувши про гідність кожного громадянина України”, – пожалілася зірка.

Вона підкреслила, що не хоче “віртуальної війни та хейту”. “Головна війна зараз – це зовнішня, яка прийшла в мою країну в 2014 році”, – написала вокалістка.

Alina Pash підкреслила, що “не хоче далі бути у цій брудній історії”. Рішення зняти кандидатуру далося їй важко, і артистка написала, що їй дуже жаль.

Вона пообіцяла найближчим часом зв’язатися із “Суспільним” і підписати всі необхідні документи. Також зірка подякувала шанувальникам, які досі її підтримують.

Переможниця нацвідбору закінчила пост словами: “Єднаймося! Зараз це важливо як ніколи!”.

Alina Pash народилася на Закарпатті, професійно співає з підліткового віку. Раніше співпрацювала з гуртами “Гарячий шоколад”, “СКАЙ”, співачкою Іриною Білик. Популярність їй принесла участь у шоу “Х-Фактор” (СТБ).

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