Чому українки за кордоном викликають підозру i осуд навіть серед своїх?

Сильні, красиві, незалежні — але не завжди прийняті. Це внутрішнє напруження помічаютьукраїнки за кордоном. Вони неодноразово зіштовхуються з холодністю, зверхністю, а подекуди й відвертим осудом… не лише з боку іноземців, а й — що болісніше — від самих українців, які залишились на Батьківщині.

Це мовчазне питання виникає між рядками листувань, у побіжних коментарях у соцмережах, у пильному погляді під час короткої поїздки додому:

Чому до українок за кордоном ставляться з недовірою?

Стереотипи, які формують сприйняття

Частина українського суспільства, особливо чоловіки, зберігає глибоко вкорінені упередження:

«Вона виїхала заради вигоди»

«Полює на іноземний паспорт»

«Занадто красива — значить, несерйозна»

«Сильна — отже, холодна»

Ці шаблони — не про реальність. Вони — про страх. Страх бути не на висоті. Страх втратити контроль. Страх перед жінкою, яка пережила розлуку, бомбардування, життя на валізах, і при цьому — не втратила гідності.

Читайте також: Маріанну Сороневич відзначили премією “Енергія для Рима-2025” за внесок у соціальну та міжкультурну інтеграцію

Українка за кордоном — хто вона?

Це не лише статус у паспорті. Це — позиція.

Вона не просить — вона робить.

Не продається — вона будує.

Вона не солодка лялька — вона опора для себе і своєї дитини.

Її краса — це не глянцева обкладинка, а те, як вона носить свої шрами.

Українки за кордоном не завжди «зручні». Їх не так легко контролювати, спонукати до поступок, змусити мовчати. І саме тому деякі чоловіки — як місцеві, так і земляки — відчувають не інтерес, а спротив.

Hове життя

У 2022–2025 роках понад 5 мільйонів українок виїхали за кордон, шукаючи безпеки для себе та дітей. Частина повернулася, частина — залишилася, розпочала нове життя, кар’єру, навчання. Але при цьому багато хто стикається з моральним осудом:

«Чому вона там, а не тут?»

«А як же батьківщина?»

Це питання звучить від тих, хто не бачив, як ракети руйнують домівки. І часто — від тих, хто не витримав би того, що витримала вона.

Сила, яку не треба виправдовувати

Правда в тому, що ці жінки не шукають схвалення. Вони не намагаються переконати когось у своїх мотивах. Вони просто живуть — і мають на це повне право.

Бо бути українкою — це не тільки про паспорт. Це про здатність бути світлом навіть у чужій країні. І десь поруч завжди знайдуться чоловіки — українські чи іноземні — які бачать у цій силі не загрозу, а натхнення.

Найважливіші новини для українців в Італії у соцмережах Facebook, Instagram і Телеграм.