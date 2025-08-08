Чому українки за кордоном викликають підозру i осуд навіть серед своїх?

Сильні, красиві, незалежні — але не завжди прийняті. Це внутрішнє напруження помічаютьукраїнки за кордоном. Вони неодноразово зіштовхуються з холодністю, зверхністю, а подекуди й відвертим осудом… не лише з боку іноземців, а й — що болісніше — від самих українців, які залишились на Батьківщині.
Це мовчазне питання виникає між рядками листувань, у побіжних коментарях у соцмережах, у пильному погляді під час короткої поїздки додому:
Чому до українок за кордоном ставляться з недовірою?
Стереотипи, які формують сприйняття
Частина українського суспільства, особливо чоловіки, зберігає глибоко вкорінені упередження:
- «Вона виїхала заради вигоди»
- «Полює на іноземний паспорт»
- «Занадто красива — значить, несерйозна»
- «Сильна — отже, холодна»
Ці шаблони — не про реальність. Вони — про страх. Страх бути не на висоті. Страх втратити контроль. Страх перед жінкою, яка пережила розлуку, бомбардування, життя на валізах, і при цьому — не втратила гідності.
Читайте також: Маріанну Сороневич відзначили премією “Енергія для Рима-2025” за внесок у соціальну та міжкультурну інтеграцію
Українка за кордоном — хто вона?
Це не лише статус у паспорті. Це — позиція.
- Вона не просить — вона робить.
- Не продається — вона будує.
- Вона не солодка лялька — вона опора для себе і своєї дитини.
- Її краса — це не глянцева обкладинка, а те, як вона носить свої шрами.
Українки за кордоном не завжди «зручні». Їх не так легко контролювати, спонукати до поступок, змусити мовчати. І саме тому деякі чоловіки — як місцеві, так і земляки — відчувають не інтерес, а спротив.
Hове життя
У 2022–2025 роках понад 5 мільйонів українок виїхали за кордон, шукаючи безпеки для себе та дітей. Частина повернулася, частина — залишилася, розпочала нове життя, кар’єру, навчання. Але при цьому багато хто стикається з моральним осудом:
«Чому вона там, а не тут?»
«А як же батьківщина?»
Це питання звучить від тих, хто не бачив, як ракети руйнують домівки. І часто — від тих, хто не витримав би того, що витримала вона.
Сила, яку не треба виправдовувати
Правда в тому, що ці жінки не шукають схвалення. Вони не намагаються переконати когось у своїх мотивах. Вони просто живуть — і мають на це повне право.
Бо бути українкою — це не тільки про паспорт. Це про здатність бути світлом навіть у чужій країні. І десь поруч завжди знайдуться чоловіки — українські чи іноземні — які бачать у цій силі не загрозу, а натхнення.
Найважливіші новини для українців в Італії у соцмережах Facebook, Instagram і Телеграм.