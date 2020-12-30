Часто, під статтями які стосуються вакцинації від коронавірусу, читаю коментарі українців: “Хай спочатку політики/депутати провакцинуюється. А потім вже і ми”.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії“.

Вакцинація від коронавірусу у світі почалася зовсім недавно.

Першими, серед західних демократичних країнах, отримали захист від коронавірусу у Сполучених Штатах та Великобританії.

Масова вакцинація проходить в Китаї. Проте, про цю країну немає достатніх, достовірних даних.

Я зібрала перелік найвидатніших політиків, які публічно ввели вакцину.

Перші щеплення від Covid-19 вакциною BioNTech, відбулися в США

Вакцину BioNTech, якою починають вакцинацію в ЄС, було розроблено у Сполучених Штатах Америки фармацевтичною компанією Pfizer.

Саме нею провакцинувалися лідери США.

Новообраний президент Сполучених Штатів Джо Байден, був серед тих, хто вирішим вакцинуватися серед перших.

Американський лідер зробив це в прямому ефірі ТБ.

Віце-президент сполучених штатів Майк Пенс, також отримав дозу BioNTech.

Спікер парламенту США Ненсі Пелозі, теж зробила ін’єкцію в прямому ефірі.

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В Чеській Республіці щеплення зробив Прем’єр-міністр

Щойно в Європі почалася кампанія по вакцинації, щеплення отримав прем’єр-міністр Чехії Андрій Папіш.

У Словаччині – Президент

Була щеплена президент Словаччини Сюзанна Капутова.

У Греції – Президент та прем’єр-міністр

У Греції, дозу BioNTech відвели президентові країни Катерині Сакедаропулу.

Зробив вакцину проти Cоvid-19 Кіріакос Міцотакіс, грецький прем’єр-міністр.

В Ізраїлі – прем’єр-міністр

Першим у Ізраїлі, 20 грудня отримав вакцину прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху.

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У Саудівській Аравії – королівська родина

За останній час, в Саудівській Аравії прищепили кількох членів королівської родини. В тому числі – молодого наслідного принца Мухамеда Бен Сальмана.

У Бахрейні – король

На Близькому Сході, першим серед вакцинованих був король Бахрейну Хамад бін Шіф Фд Халіфа, а спадкоємець престолу Сальман бін Хамад, брав участь у експериментальній фазі.

Щеплення від Covid-19 в Італії

Першим серед італійських політиків був щеплений президент регіону Кампанія Вінченцо Де Лука.

Навколо цього кроку розгорілися суперечки. Згідно державного плану вакцинації в Італії, Де Лука ще не мав права на отримання дози. Зокрема, він ввів вакцину перед набагато старшим Серджо Матарелла. Восьмидесятирічний президент Італії заявив про намір про вакцинуватися в порядку черги.

Масова вакцинація в Італії почнеться із січня 2021, за віком по спадаючій.

Запрошувати до щеплення будуть усіх жителів країни. Наміром уряду є досягти колективного імунітету (immunità di gregge). Для цього зробити щеплення повинні щонайменше 70% населення.

Кожен із нас повинен буде прийняти рішення у цьому питанні.

®Маріанна Сороневич

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