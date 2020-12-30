Часто, під статтями які стосуються вакцинації від коронавірусу, читаю коментарі українців: “Хай спочатку політики/депутати провакцинуюється. А потім вже і ми”.
Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії“.
Вакцинація від коронавірусу у світі почалася зовсім недавно.
Першими, серед західних демократичних країнах, отримали захист від коронавірусу у Сполучених Штатах та Великобританії.
Масова вакцинація проходить в Китаї. Проте, про цю країну немає достатніх, достовірних даних.
Я зібрала перелік найвидатніших політиків, які публічно ввели вакцину.
Перші щеплення від Covid-19 вакциною BioNTech, відбулися в США
Вакцину BioNTech, якою починають вакцинацію в ЄС, було розроблено у Сполучених Штатах Америки фармацевтичною компанією Pfizer.
Саме нею провакцинувалися лідери США.
Новообраний президент Сполучених Штатів Джо Байден, був серед тих, хто вирішим вакцинуватися серед перших.
Американський лідер зробив це в прямому ефірі ТБ.
Віце-президент сполучених штатів Майк Пенс, також отримав дозу BioNTech.
Спікер парламенту США Ненсі Пелозі, теж зробила ін’єкцію в прямому ефірі.
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В Чеській Республіці щеплення зробив Прем’єр-міністр
Щойно в Європі почалася кампанія по вакцинації, щеплення отримав прем’єр-міністр Чехії Андрій Папіш.
У Словаччині – Президент
Була щеплена президент Словаччини Сюзанна Капутова.
У Греції – Президент та прем’єр-міністр
У Греції, дозу BioNTech відвели президентові країни Катерині Сакедаропулу.
Зробив вакцину проти Cоvid-19 Кіріакос Міцотакіс, грецький прем’єр-міністр.
В Ізраїлі – прем’єр-міністр
Першим у Ізраїлі, 20 грудня отримав вакцину прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху.
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У Саудівській Аравії – королівська родина
За останній час, в Саудівській Аравії прищепили кількох членів королівської родини. В тому числі – молодого наслідного принца Мухамеда Бен Сальмана.
У Бахрейні – король
На Близькому Сході, першим серед вакцинованих був король Бахрейну Хамад бін Шіф Фд Халіфа, а спадкоємець престолу Сальман бін Хамад, брав участь у експериментальній фазі.
Щеплення від Covid-19 в Італії
Першим серед італійських політиків був щеплений президент регіону Кампанія Вінченцо Де Лука.
Навколо цього кроку розгорілися суперечки. Згідно державного плану вакцинації в Італії, Де Лука ще не мав права на отримання дози. Зокрема, він ввів вакцину перед набагато старшим Серджо Матарелла. Восьмидесятирічний президент Італії заявив про намір про вакцинуватися в порядку черги.
Масова вакцинація в Італії почнеться із січня 2021, за віком по спадаючій.
Запрошувати до щеплення будуть усіх жителів країни. Наміром уряду є досягти колективного імунітету (immunità di gregge). Для цього зробити щеплення повинні щонайменше 70% населення.
Кожен із нас повинен буде прийняти рішення у цьому питанні.
®Маріанна Сороневич
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