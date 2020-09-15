Берлусконі виписали із лікарні у Мілані після COVID-19

Колишнього прем’єр-міністра Італії Сильвіо Берлусконі, який заразився коронавірусом, виписали з лікарні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ANSA.

Як зазначається, 83-річний Берлусконі провів 12 днів в лікарні Сан-Рафаель в Мілані.

Політик назвав перенесену ним хворобу найнебезпечнішим випробуванням в його житті. Берлусконі розповів, що найгірше йому було в перші три дні після госпіталізації.

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Як повідомляв Укрінформ, про зараження Берлусконі коронавірусною інфекцією стало відомо 2 вересня. Він пройшов тест після візиту на Сардинію. Симптомів політик не мав.

Берлусконі самоізолювався у своєму будинку в місті Аркоре, на північ від Мілана. На наступний день його госпіталізували, щоб упередити ускладнення.

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Нагадаємо: Сильвіо Берлусконі обіймав посаду прем’єр-міністра Італії в чотирьох урядах протягом дев’яти років, перш ніж був змушений піти у відставку у 2011 році.

Станом на ранок 14 вересня у світі загалом зафіксовано 29,185 млн випадків коронавірусу, з них 928 тисяч летальних.