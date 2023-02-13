Берлусконі знову виправдав війну в Україні на користь путіну

Раніше Берлусконі цілував руки Каддафі, а тепер намагається цілувати руки путіна, які по лікті в крові.

Так у вітчизняному МЗС прокоментували скандальні заяви колишнього прем’єра Італії Сильвіо Берлусконі в бік президента України.

Скандальний політик прокоментував зустріч нинішньої глави італійського уряду Джорджі Мелоні та Володимира Зеленського в Брюсселі. Заявив, що якби він досі був прем’єр-міністром, – то ні за що не побачився б із Зеленським. Мовляв, тому що саме український президент спровокував повномасштабний напад росії, бо “атакував дві автономні республіки Донбасу”. Також він заявив, що “єдиний спосіб досягти миру” – щоб США за рішенням президента Джо Байдена припинили допомагати грошима та зброєю Україні.

Речник МЗС Олег Ніколенко закиди Берлусконі назвав безглуздими і спробою показати путіну свою лояльність. Також нагадав, що італійський політик несе політичну та моральну відповідальність за поширення російської пропаганди.

“У 2010 році я працював в українському посольстві в Лівії. Добре пам’ятаю, як тодішній прем’єр-міністр Сильвіо Берлусконі прилетів на зустріч із Муаммаром Каддафі. Під час офіційної церемонії в присутності телекамер Берлусконі цілував руки лівійському диктатору, аби продемонструвати свою лояльність. Безглузді звинувачення Берлусконі на адресу українського президента – спроба поцілувати руки путіна, які по лікті в крові. Намагання продемонструвати свою лояльність російському диктатору. Водночас італійський політик має усвідомлювати, що, поширюючи російську пропаганду, він заохочує росію до продовження її злочинів проти України, а відтак несе політичну та моральну відповідальність”, – наголосив Ніколенко.

У свою чергу в чинної прем’єр-міністерки Італії запевнили, що попри скандальні висловлювання Сильвіо Берлусконі, – уряд твердо підтримує Україну. “Це чітко передбачено у програмі та підтверджено всіма парламентськими голосуваннями більшості”, – заявили там.

Нагадаємо, ще у 2015 року СБУ забороняла Берлусконі в’їзд до України.

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