Берлусконі сказав, що двічі безрезультатно телефонував Путіну на початку вторгнення в Україну

Колишній італійський прем’єр-міністр, лідер правої партії “Вперед, Італіє!” Сільвіо Берлусконі заявив, що на початку вторгнення Росії в Україну двічі безуспішно намагався додзвонитися Владіміру Путіну.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на Il Messaggero.

“Останнім часом з Путіним я не спілкувався. Ми були дуже гарними друзями. Я двічі телефонував йому з початку цієї “операції” (війни) і не отримав відповіді”, – заявив Берлусконі.

Він додав, що вважає війну Росії та України небезпечною, бо не бачить можливостей негайного її завершення. Але стверджує, що якби нині був главою Італії, то зробив би все, щоб припинити конфлікт.

Нагадаємо, Сільвіо Берлусконі та Владіміра Путіна пов’язували тривалі дружні відносини – після 2011 року, коли італієць пішов із посади, він продовжив спілкуватися з главою держави.

У квітні Берлусконі заявив, що “розчарований поведінкою” Путіна через розв’язану ним війну в Україні.

“Він завжди мені здавався людиною здорового глузду, демократії, миру”, – сказав тоді експрем’єр Італії.

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