Будинок за 1 євро в Італії: чи варто купувати? Скільки коштує ремонт?

Жінка придбала будинок за 1 євро в італійському селі в рамках програми “будинок за 1 євро в Італії”. Хоча сама покупка коштувала копійки, масштабний ремонт занедбаного житла обійшовся у величезну суму. Читайте, скільки насправді коштує реконструкція будинку в Італії, що можна отримати за символічну ціну і що слід врахувати при купівлі.

Мередіт з Чикаго вирішила скористатися програмою “будинок за 1 євро в Італії” і придбати житло в італійському містечку Самбука-ді-Сицилія. Процес покупки та реконструкції став справжнім викликом для жінки, але в результаті вийшов чудовий сучасний будинок з історичними елементами.

З початку свого шляху в 2019 році, коли вона дізналася про програму, Мередіт досліджувала історію своєї родини. Як з’ясувалося, її прадід народився саме в Самбука-ді-Сицилія, що стало сигналом для переїзду. В результаті вона придбала один будинок, а згодом купила ще й сусідній, що дозволило збільшити площу до 250 квадратних метрів. Загальна вартість обох об’єктів склала близько 29 тисяч доларів.

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Однак, сам процес реконструкції вимагав чималих фінансових затрат. На ремонт будинку Мередіт витратила майже 475 тисяч доларів, а роботи тривали понад чотири роки. В результаті цього будинок перетворився на стильне сучасне житло з чудовими історичними деталями. Він включає дві основні спальні, гостьові кімнати, бібліотеку, сауну та кілька терас.

Тепер Мередіт проводить кілька місяців на рік на Сицилії, приймає гостей і влаштовує вечері. У майбутньому вона планує передати будинок містечку, щоб зберегти його оригінальний вигляд для майбутніх поколінь.

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