Більшість регіонів Італії перейшли в червону ковід зону з 15 березня

Ситуація із поширенням коронавурусу в Італії значно погіршилася.

Рада міністрів схвалила указ, який замінює попередній Dpcm: він діятиме з 15 березня по 6 квітня і вводить жорстокіші обмежувальні заходи та суворіші правила визначення кольорів ковід-зон.

Зокрема, “регіони, де кількість випадків захворювання на коронавірус протягом тижня перевищує 250 на 100 000 жителів, автоматично переходитимуть у червону зону”.

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НОВІ КОЛЬОРИ РЕГІОНІВ

12 регіонів із 15 березня переходять у червону зону, 8 у помаранчевій, тоді як Сардинія залишиться білою зоною. безпеки. В’їзд у регіон лише із довідкою про відсутність коронавірусу.Жодний із регіонів не залишився у жовтій зоні.

ЧЕРВОНА ЗОНА

Ломбардія (за рішенням регіональної влади) Больцано, Тренто, Базиліката, Кампанія, Емілія-Романья, Фріулі-Венеція-Джулія, Лаціо, П’ємонт, Венето, Марке.

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ПОМАРАНЧЕВА ЗОНА

Абруццо, Калабрія, Лігурія, Молізе, Апулія, Сицилія, Умбрія, Тоскана, Валле д’Аоста.

БІЛА ЗОНА

Сардинія.

На католицький Великдень вся країна переходить в червону зону. Згідно нового указу, 3, 4 та 5 квітня по всій Італії буде загальний локдаун.

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