Більшість регіонів Італії перейшли у ковід-зони вищого ризику

Поділ Італії на ковід-зони із 1 до 7 березня 2021. Загалом, ситуація із поширенням коронавірусу в Італії погіршилася.
Середній показник заразності Rt зріс до небезпечної позначки 0,99. Коли він сягає одиниці, – регіон переходить у помаранчеву зону. А якщо перевищує 1.25 – стає червоною зоною із максимальним рівнем covid-небезпеки.
Міністр охорони здоров’я Роберто Сперанса передбачив переділ країни на нові ковід-зони безпеки з понеділка, 1 березня 2021, який діятиме до 7 березня.
Читайте також: Італія продовжила заборону на поїздки між регіонами ще на один місяць
Із понеділка 1 березня Італію поділено наступним чином:
🔴ЧЕРВОНІ КОВІД-ЗОНИ🔴: Базиліката та Молізе;
🟠ПОМАРАНЧЕВІ КОВІД-ЗОНИ 🟠: П’ємонт, Ломбардія, автономна провінція Больцано, автономна провінція Тренто, Емілія-Романья, Тоскана, Умбрія, Марке, Абруццо, Кампанія;
🟡 У ЖОВТІЙ ЗОНІ🟡: Валле д’Аоста, Лігурія, Венето, Фріулі Венеція Джулія, Лаціо, Апулія, Калабрія, Сицилія;
⚪️БІЛА ЗОНА⚪️: Сардинія.
Протягом трьох тижнів на острові Сардинії було зафіксовано менше 50 випадків захворювання на ковід на 100 000 жителів.
Після переходу в білу зону в регіоні ресторани і бари працюватимуть на вечерю, комендантська година поминатиметься із 23.30. Залишається обов’язковим носіння масок та дотримання соціальної дистанції.
Читайте також: Життя на краю прірви. Українки в Італії, залишені на милість долі
Губернатор регіону розглядає можливість дозволяти приїзд на острів лише за наявності негативного тесту на коронавірус.
У деяких регіонах існують зони з обмеженим доступом, визначені як “посилена помаранчева” або “червона”.
Крім того, кілька регіонів посилили карантинні заходи. Зокрема – навчальні заклади перейшли на дистанційну дидактику.
До 6 березня Прем’єр-міністр Маріо Драгі видасть новий урядовий указ DPCM, який регулюватиме карантин в країні протягом наступного місяця (до 6 квітня), в тому числі – пасхальний період (католицька паска в цьому році припадає на 4 квітня).
®Маріанна Сороневич
Вас цікавлять новини для українців в Італії? Лайкніть цю Facebook сторінку та слідкуйте за майбутніми публікаціями.