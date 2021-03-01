Більшість регіонів Італії перейшли у ковід-зони вищого ризику

Поділ Італії на ковід-зони із 1 до 7 березня 2021. Загалом, ситуація із поширенням коронавірусу в Італії погіршилася.

Середній показник заразності Rt зріс до небезпечної позначки 0,99. Коли він сягає одиниці, – регіон переходить у помаранчеву зону. А якщо перевищує 1.25 – стає червоною зоною із максимальним рівнем covid-небезпеки.

Міністр охорони здоров’я Роберто Сперанса передбачив переділ країни на нові ковід-зони безпеки з понеділка, 1 березня 2021, який діятиме до 7 березня.

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Із понеділка 1 березня Італію поділено наступним чином:

🔴ЧЕРВОНІ КОВІД-ЗОНИ🔴: Базиліката та Молізе;

🟠ПОМАРАНЧЕВІ КОВІД-ЗОНИ 🟠: П’ємонт, Ломбардія, автономна провінція Больцано, автономна провінція Тренто, Емілія-Романья, Тоскана, Умбрія, Марке, Абруццо, Кампанія;

🟡 У ЖОВТІЙ ЗОНІ🟡: Валле д’Аоста, Лігурія, Венето, Фріулі Венеція Джулія, Лаціо, Апулія, Калабрія, Сицилія;

⚪️БІЛА ЗОНА⚪️: Сардинія.

Протягом трьох тижнів на острові Сардинії було зафіксовано менше 50 випадків захворювання на ковід на 100 000 жителів.

Після переходу в білу зону в регіоні ресторани і бари працюватимуть на вечерю, комендантська година поминатиметься із 23.30. Залишається обов’язковим носіння масок та дотримання соціальної дистанції.

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Губернатор регіону розглядає можливість дозволяти приїзд на острів лише за наявності негативного тесту на коронавірус.

У деяких регіонах існують зони з обмеженим доступом, визначені як “посилена помаранчева” або “червона”.

Крім того, кілька регіонів посилили карантинні заходи. Зокрема – навчальні заклади перейшли на дистанційну дидактику.

До 6 березня Прем’єр-міністр Маріо Драгі видасть новий урядовий указ DPCM, який регулюватиме карантин в країні протягом наступного місяця (до 6 квітня), в тому числі – пасхальний період (католицька паска в цьому році припадає на 4 квітня).

®Маріанна Сороневич

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