Більшість Італії із 31 січня переходить в жовту Covid-зону

Італія, затамувавши подих, очікує на результати моніторингу Вищого інституту охорони здоров’я, який реєструє ситуацію поширення пандемії коронавірусу у країні, від якого залежатиме перехід в іншу Covid-зону.

На основі його рішень буде визначатися у якій Covid-зоні опиниться кожен із регіонів у наступні тижні.

Усе залежатиме від індексу заразності Rt який визначатиме рівень ризику у регіоні.

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COVID-ЗОНИ РІВНЯ БЕЗПЕКИ

Попередні дані віщують про покращення ситуації. Тенденція зменшення поширення пандемії, зафіксована минулого тижня, продовжується. Урядові заходи прийняті на новорічні свята дали свій результат. Епідеміологічна крива в Італії іде на спад.

Коефіцієнт позитивності знижується, як і кількість госпіталізованих та тих хто перебуває на інтенсивній терапії.

РЕГІОНИ ІТАЛІЇ ЗМІНЮЮТЬ Covid-зону

Щонайменше 9 регіонів Італії сподіваються перейти із помаранчевої у жовту зону.

Абруццо, Калабрія, Емілія-романья Фріулі венеція джулія, Лігурія, Марке, П’ємонт, Венето.

У жовтій зоні залишиться Базиліка та Кампанія, Тоскана, Тренто і Молізе.

Сардинія і Ломбардія перебувають у помаранчевій sзоні лише перший тиждень. Щоб перейти у жовту зону вони повинні мати показник Rt нижче одиниці ще 1 тиждень.

Нічого не зміниться для провінції Бальзано.

Сицилія із червоної зони переходить у помаранчеву.

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КРИТЕРІЇ ЗМІНИ КОЛЬОРУ COVID-ЗОНИ

Згідно останньої урядової постанови DPCM, перехід із зони у зону відбувається на основі встану показника заразності Rt.

Якщо показник перевищує 1.25, він стає червоною зеленою із максимальною covid-небезпекою.

Якщо Rt складає трохи більше одиниці, регіон стає помаранчевого зоною.

Для того щоб перейти із помаранчевої у жовту зону потрібно щоб показник карті був менший одиниці протягом двох тижнів.

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