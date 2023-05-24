Біля будівлі Сенату Італії екоактивісти облилися багнюкою

Двоє активістів з групи Ultima Generazione («Останнє покоління»), які протестують проти зміни клімату, облилися багнюкою біля будівлі Сенату Італії у Римі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ANSA.

Багнюку пов’язують зі смертоносними повенями, які сталися минулого тижня в італійському регіоні Емілії-Романьї.

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На думку експертів, такі стихії пов’язані зі збільшенням частоти та інтенсивності екстремальних погодних явищ через кліматичну кризу, спричинену викидами парникових газів людиною.

Поліцейські оперативно затримали двох екоактивістів, які влаштували перформанс у вівторок, 23 травня.

Зазначається, що карабінери також завадили деяким протестувальникам розбризкати рідину на фасад будівлі Сенату.

Тим часом трьох інших членів Ultima Generazione нині судять у Римі за розпилення фарби на фасад Сенату в січні.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 21 травня, семеро активістів з групи Ultima Generazione («Останнє покоління»), які протестують проти зміни клімату, залізли у фонтан Треві в Римі та вилили туди розведене подрібнене деревне вугілля, від чого вода почорніла.

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