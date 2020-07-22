Важко зрозуміти, як поєднується в Італії прекрасне і потворне…

Скажімо, що спільного між веселим артистом Адріано Челентано, і мрачним прем’єром Джуліо Андреотті, який співпрацював з мафією і комуністами?

Або, як можна робити такі смачні спагеті, найфантастичніші вина у світі, і миритися з смородом сміттєвої кризи в Неаполі?

Купатися в фонтані Треві уночі, як Марчелло Мастрояні і прекрасна білявка у фільмі Федеріко Фелліні, бути найліпшими коханцями в світі, і одночасно приховувати гидкі сексуальні злочини за мурами Ватикану.

Бути простором свободи, безпеки і справедливості – підписантом Амстердамського договору, членом ЄС і НАТО – і водночас іти на зраду людяності, засуджуючи молодого українського воїна, який захищає східні кордони Європи від російського чобота, до 24-х років позбавлення волі, на догоду кремлівському агресору.

Італія погано засвоїла уроки історії. Одного разу вона вже загравала з диктатором – і заплатила за це ганьбою і голодом. Їй дивом вдалося стати членом НАТО і ЄС, попри співпрацю з Гітлером, але ж хто пам’ятає те, що сталося якихось три чверті століття тому?

І от, італійці знову кидають розпечене вугілля у жерло Везувію, намагаючись задобрити вулкан і врятувати свої просекко, прошутто і дивовижний секс у Помпеях.

Поки не пізно, час зрозуміти – під руїнами Європи завалиться і Пізанська вежа.

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