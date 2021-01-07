Вакцинація від коронавірусу в Італії: перші – медпрацівники

Вакцинація від коронавірусу в Італії почалася із медичних працівників римської лікарні Спалланцані.

Майже через 10 місяців після того, як у першого італійського пацієнта виявили позитивний результат на новий коронавірус, Італія у неділю щепила перших громадян проти COVID-19.

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Троє медичних працівників римської лікарні Спалланцані були першмими щеплені вакциною, розробленою Pfizer та BioNTech, йдеться в заяві комісара з питань епідемії Доменіко Аркурі, про що повідомляє Reuters.

“Вакцинація пройшла дуже добре, і це був захоплюючий історичний момент. Це початок кінця, і я сподіваюся бути першою із понад 60 мільйонів італійців”, – сказала 29-річна медсестра Клаудія Аліверніні, яку вакцинували найпершою.

У четвер Італія стала восьмою країною у світі, яка перевищила 2 мільйони офіційно зареєстрованих випадків. Повідомляється про 70 909 смертей, що є найвищим показником у Європі та п’ятим у світі.

Вакцина буде безкоштовною, а медичним працівникам та людям похилого віку першими запропонують добровільне щеплення.

Близько 9 750 доз вже надійшло до Італії, а ще 470 000 надійде з наступного тижня, повідомило міністерство охорони здоров’я.

“Сьогодні символічний день, який повинен дати уявлення про красу Європи, яка придбала вакцини для всіх і розповсюдила їх”, – сказав комісар Аркурі.

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Для сприяння поширенню вакцини на міські площі по всій країні з’являться тимчасові павільйони охорони здоров’я, що працюють на сонячних батареях, і мають виглядати як п’ятипелюсткові квіти первоцвіту – символ весни.

Нагадаємо, відучора в ЄС розпочалася масова вакцинація.

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