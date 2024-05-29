Вас будуть постійно цілувати: що потрібно знати про менталітет італійців

Приїжджаючи Італію слід врахувати деякі особливості менталітету італійців, щоб уникнути неприємних ситуацій, здатних зіпсувати їм відпочинок.

Консультант з італійської мови та культури на платформі вивчення мов Promova Лаура Бруззаніті склала список того, що іноземцям слід знати про Італію, перш ніж зануритися в місцеве життя, пише Daily Mail.

Не кожен італієць говорить англійською. “Італійці починають вивчати англійську мову в дитячому садку і продовжують у середній і старшій школі. Проте, як і в будь-якій країні, не всі місцеві жителі добре говорять англійською. Отже, якщо ви хоча б трохи не розмовляєте італійською, вам може бути важко порозумітися. Перед поїздкою буде гарною ідеєю вивчити трохи італійської мови. Почніть з азів, щоб ви могли бути автономними в повсякденному житті”, – радить Лаура.

Ви можете працювати з комфортом. За її словами, в Італії доступні безліч коворкінгів, де можна орендувати робочий стіл за ціною від 25 євро на день. Якщо орендувати на тиждень або місяць, то буде ще дешевше.

Безготівковий розрахунок доступний не скрізь. “Так, в Італії все ще можна знайти невеличкі магазини, які не приймають платежі картками. Або вам скажуть, що “пристрій сьогодні не працює”. Завжди майте при собі трохи готівки, про всяк випадок”, – попереджає експерт.

Майже скрізь можна знайти приголомшливу італійську кухню. За словами Лаури, італійці дуже пишаються своїми кулінарними традиціями і завжди готові ділитися ними. “Господарі можуть бути дуже наполегливими, пропонуючи їжу своїм гостям. Ця наполегливість корениться в бажанні дати гостям відчути себе бажаними. Якщо ви відмовитеся від страви, не дивуйтеся, якщо господар запропонує її знову або скуштувати хоча б трохи. Така наполегливість є частиною італійського обіднього етикету”, – каже вона.

30-річні чоловіки часто живуть із батьками. “Знайти роботу в Італії непросто. Зарплати низькі, а орендна плата у великих містах висока. Тож так, ви можете знайти людей віком від двадцяти до тридцяти років, які все ще живуть зі своїми батьками. Іноді це єдиний варіант”, – пояснює експерт.

Вас будуть постійно цілувати в щоки. “Рукостискання і два поцілунки в щоку – це звичне вітання в Італії. Іноді, навіть при першій зустрічі, люди цілують тебе в щоки. Насправді, це не справжній поцілунок, а рух щока до щоки, при цьому губи не торкаються щоки”, – розповідає Лаура.

Час для аперитиву. “В Італії вечір із друзями часто починається з “аперитиву”, зазвичай між 18:00 і 21:00. Це вечірка перед вечерею, коли друзі зустрічаються в барах або кафе, щоб насолодитися напоями та легкими закусками. У меню аперитиву часто входять такі закуски, як брускета, оливки, сир і ковбасні вироби, такі як прошутто, у супроводі шприца або просекко”, – каже вона.

Італійці можуть бути галасливими, але це не означає, що вони сваряться. “Жителі півдня, починаючи з Риму, можуть бути досить гучними. І, звичайно ж, під час розмови вони багато рухають руками. Якщо ви не говорите італійською, розмова між двома римлянами може здатися суперечкою через гучні тони та експресивні жести. Не хвилюйтеся – у 99% випадків це звичайна розмова між друзями”, – розповідає експерт.

Не потрібно купувати питну воду. За словами Лаури, в Італії можна носити з собою багаторазову пляшку для води, тому що її можна буде наповнити практично скрізь. “У більшості місць по всій країні на вулицях є громадські фонтани, звідки жителі регулярно отримують питну воду. Рим найбільш відомий цим. Завдяки стародавній системі акведуків у місті є понад 2500 фонтанів. Ви можете спокійно пити воду з них усіх. Є навіть спеціальні мобільні додатки, які покажуть вам, де знаходиться найближчий насоне (питний фонтанчик)”, – пояснює вона.

Неможливо зняти квартиру без трудового договору. “Якщо ви подумуєте зняти квартиру на кілька місяців, вам знадобиться трудовий договір. Якщо ви фрілансер і у вас немає контракту, оренда може бути ускладнена. Ви можете знайти орендодавців, готових закрити очі, якщо ви заплатите “неро” (“в темну”) і погодитеся орендувати без звичайного договору оренди. Але це незаконні ситуації, які не гарантують вашого захисту”, – попереджає експерт.

Громадський транспорт часто затримується. У великих містах Італії рух інтенсивний, особливо рано вранці та близько 19:00, тому громадський транспорт не завжди дотримується розкладу, пояснює Лаура.

Чайові в ресторанах не обов’язкові. “У рахунку ресторану в Італії ви можете знайти запис “coperto” – це плата за обслуговування столу, що додається до вартості їжі та напоїв. Він покриває витрати на хліб, сервірування столу і загальне обслуговування. Проте, це не означає, що чайові не вітаються і коперто їх замінює”, – каже експерт.

Незрозумілий час зустрічей. “Так, час зустрічей в Італії може бути дуже розпливчастим. Італійці (на півдні) досить розслаблені, коли справа стосується розкладу. Запізнення на зустріч на 10-15 хвилин – це нормально”, – розповідає вона.

Машини не зупиняються на пішохідних переходах. “Чи є пішохідні переходи в Римі та Неаполі? Звичайно. Чи мають вони те саме значення, що і в інших містах Італії та світу? Звичайно. Чи зупиняються водії на пішохідних переходах, щоб пропустити пішоходів? Ні. Якщо ви стоятимете там і чекатимете, поки машини зупиняться, можливо, вам доведеться чекати довго. Трохи ініціативи і велика обережність зрештою приведуть вас на інший бік дороги”, – попереджає Лаура.

Морозиво цілий рік. Експерт стверджує, що італійське джелато корисніше за звичайне морозиво: “Джелатерії готують його щодня зі свіжих, повністю натуральних інгредієнтів, і воно містить на 70% менше жиру – і, отже, набагато менше калорій, – ніж морозиво фабричного виробництва”.

Ніякої ранньої вечері. “Завести друзів в Італії легко, і люди, як правило, досить доброзичливі. Якщо вас запросили на вечерю, спробуйте не прийти о 18:30. У Північній Італії вечеря зазвичай близько 19:30, але в решті Італії люди сідають вечеряти близько 20:30. Або навіть пізніше”, – попереджає Лаура.

Ніякого капучино після їжі. “Італійцям дуже смішно бачити, як іноземці п’ють капучино після їжі. Капучино – це те, що італійці п’ють тільки на сніданок або “меренду” (полуденок), коли на вулиці холодно. Якщо ви хочете гармоніювати з натовпом, замовте каву наприкінці їжі. Спробуйте всі сорти кави, які тільки можна купити в Італії: маккіато, скіумато, аль вітро, кон панна. Або навіть “коретто” з невеликою кількістю граппи”, – каже вона.

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