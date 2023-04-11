Ватикан під час Хресної ходи прирівняв страждання українців і росіянин

У МЗС України заявили, що цьогорічна хода у Римі на Страсну п’ятницю була знову затьмарена спробою прирівняти жертву та агресора.

Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook

Дослівно: “Вчора на Страсну п’ятницю в Римі відбулося велике релігійне дійство – Хресна хода. Вона символізує перемогу добра над злом, світла над темрявою, віри над зневірою. Ми глибоко вдячні Папі Франциску за його турботу про Україну та українців.

На жаль, змушені констатувати, що цьогорічна хода була знову затьмарена спробою прирівняти жертву та агресора”.

Мова йде про тексти, які були зачитані під час 10-ї стації Хресної ходи: від імені українського підлітка, який знайшов прихисток в Італії після захоплення російськими військами Маріуполя, та російського хлопця, брат-військовослужбовець якого втратив життя, а батько та дід зникли безвісти як учасники загарбницької війни Росії проти України.

У МЗС розчаровані, що Святий Престол не взяв до уваги аргументи української сторони про образливий характер такого жесту.

“Спільна участь українця та росіянина спотворює дійсність, в яку Росія занурила українців, втілюючи проти них геноцид. Ба більше, такий крок підриває принципи справедливості та загальнолюдської моральності, дискредитує концепцію миру та братерства.

Намагання поставити знак рівності між Україною, яка страждає, та Росією, яка завдає страждань, не сприяє примиренню. Примирення може настати лише після української перемоги, покарання всіх російських злочинців, покаяння за завдані страждання та прохання пробачення перед українцями”.

Більше деталей: У МЗС розраховують, що Святий Престол надалі буде дотримуватися підходу, який базуватиметься на глибинному розумінні справедливості та відповідальності за відновлення миру в Україні і встановлення справедливості.

У Ватикані вирішили під час хресної дороги в Колізеї 7 квітня поєднати свідчення українського та російського підлітків, хоча торік подібна ініціатива з жінками викликала обурення в Україні.

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