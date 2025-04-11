Венеція на дерев’яних палях: як місто стоїть на воді вже понад 1000 років

Таємниця Венеції. Венеція стоїть на тисячах дерев’яних паль, переважно з дуба, модрини та в’яза, забитих у мулисте дно лагуни для створення стабільної основи.

Хоча може здатися незвичним будувати на дереві, зануреному у воду, ця техніка виявилася надзвичайно ефективною. Солонувата вода з низьким вмістом кисню перешкоджає гниттю деревини, а мінерали, що містяться у воді, поступово насичують волокна, роблячи їх ще міцнішими.

На цій унікальній основі зведено будівлі Венеції, які стоять на платформах із каменю та цегли, рівномірно розподіляючи вагу. Завдяки цій інженерній майстерності місто зберігає свою стійкість вже понад 1 000 років, незважаючи на вплив часу, води та природних змін.

Сьогодні цей метод залишається дивовижним досягненням інженерної думки, що дозволяє Венеції продовжувати зачаровувати світ своєю унікальною архітектурою та історичною спадщиною.

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