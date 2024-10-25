Верховний суд Італії скасував виправдувальні вироки у справі покійного Сільвіо Берлусконі

Верховний суд Італії у понеділок ухвалив рішення скасувати виправдувальні вироки для 23 осіб, звинувачених в отриманні хабарів від покійного прем’єр-міністра Сільвіо Берлусконі в справі про проституцію неповнолітніх. Це рішення стало важливим етапом у тривалій судовій справі, яка переслідувала Берлусконі протягом багатьох років.

Суть справи

Як повідомляє Reuters і “Європейська правда”, Міланський суд у лютому 2023 року виправдав Берлусконі та інших обвинувачених — переважно молодих жінок, які відвідували його відомі вечірки “Бунга-Бунга”. Суд зазначив, що звинувачення не мали підстав через можливі юридичні помилки прокурорів.

Однак Верховний суд вирішив, що обвинувачені мають пройти повторний розгляд у справі про хабарництво. Хоча звинувачення у неправдивих свідченнях було знято через закінчення терміну давності, нове слухання відкриває можливість для подальшого розслідування.

Ключові фігуранти

Серед осіб, які знову постануть перед судом, — марокканська танцівниця Каріма Ель Махруг, відома як “Рубі – викрадачка сердець”. Берлусконі неодноразово стверджував, що витягнув її з поліцейської дільниці, заявивши, що вона є племінницею тодішнього президента Єгипту Хосні Мубарака. Суд визнав, що Берлусконі не міг знати, що вона була неповнолітньою, і врешті-решт виправдав його.

Вплив на кар’єру Берлусконі

Скандал зі звинуваченнями у проституції і хабарництві сприяв падінню Берлусконі з посади прем’єр-міністра в 2011 році і залишався актуальним упродовж більше десяти років. Прокурори стверджували, що свідки отримували хабарі для дачі неправдивих свідчень про його розкішні вечірки.

Перед своєю смертю Берлусконі визнав, що надавав фінансову допомогу деяким своїм гостям, проте запевнив, що ці кошти були сплачені як компенсація за шкоду, завдану їхній репутації через зв’язок із його вечірками.

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