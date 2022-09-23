Вибори в Італії. Праві партії звинуватили у фінансуванні Путіним

В Італії набирає обертів скандал через звіт розвідки США про спроби росії вплинути на політику інших держав.

Політична криза в Італії ставить під загрозу поставки зброї Україні

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Політична криза в Італії ставить під загрозу поставки зброї Україні

Зокрема, за оприлюдненими Держдепом США даними, росія виділила щонайменше $300 млн політичним партіям у більш ніж 20 країнах, повідомляє Reuters.

Така підтримка включаюла фінансування ультраправих націоналістичних партій, і, хоча звіт не вказував конкретні країни, він сколихнув підозри щодо отримання грошей італійськими партіями від Володимира Путіна.

Скандал стрімко розвивається ще й тому, що 25 вересня в Італії пройдуть парламентські вибори, і перемогу прогнозують альянсу правих партій, до якого входять «Брати Італії», «Ліга» та «Forza Italia».

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Зокрема, голова лівоцентристської Демократичної партії Італії Енріко Летта вже підкреслив, що виборці мають право знати до голосування, чи є у бюлетенях партія, профінансована кривавим агресором Путіним.

Лідери правих партій, зі свого боку, вже заперечили, що отримували нелегальне фінансування від країни-терориста.

Цікаво, що лідер «Ліги» Маттео Сальвіні свого часу називав Путіна «найкращим державним діячем на землі». А у 2019 році стався витік запису, на якому один із його помічників обговорював таємну нафтову угоду в Москві.

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«Я ніколи не просив і не брав грошей, рублів, євро, динарів або доларів з росії. Роками ведуться розслідування. Ніколи нічого не знаходили, тому що нічого немає», — запевнив Сальвіні 14 вересня.

Очільниця «Братів Італії» Джорджія Мелоні, яка невдовзі може стати першою жінкою на посаді прем’єр-міністра Італії, пригрозила подати до суду на італійську газету, яка висловила здогадку, що вона брала гроші в Путіна.

Один із лідерів «Братів Італії» Адольфо Урсо запевнив, що наразі немає жодних ознак того, що Італія була серед країн, про які йде мова у звіти розвідки США.

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Після розвалу уряду національної єдності прем’єрміністра Маріо Драгі в липні він особисто заявляв, що Італія повинна активізувати зусилля для боротьби з втручанням рф та інших автократій у політику Італії. Подробиць він, щоправда, не надав.

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