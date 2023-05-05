Вперше з часів Марадони: Наполі втретє став чемпіоном Італії

Неаполітанці з другої спроби все ж оформили Скудетто. Команда Лучано Спаллетті зіграла внічию із Удінезе та стала недосяжною для конкурентів.

Удінезе – Наполі 1:1

Голи: Ловрич, 13 – Осімхен, 53.

В чемпіонаті Італії підійшов до завершення 33 тур Серії А, пише 24 канал.. Ще на вихідних Наполі міг офіційно оформити чемпіонство, але не зміг переграти Салернітану.

Втім це питання було вже де-факто вирішене, адже за шість турів до фінішу підопічні Спаллетті випереджали Лаціо на 18 очок. Тобто навіть нічия у гостьовій грі з Удінезе робила б неаполітанців чемпіонами де-юре.

Задовольнились нічиєю

Однак гра з перших хвилин пішла не за планом гостей. На 13 хвилині Удінезе відкрив рахунок, Ловричу дали пробити з кута майданчика і той точно відправив м’яч у дев’ятку воріт Мерета.

Наполі зміг вирівняти гру ближче до перерви, а вже на початку другого тайму зрівняв рахунок. Після подачі кутового та дальнього удару під м’яч кинувся захисник Удінезе. Втім першим на добиванні був Осімхен, який пробив Сільвестрі.

Схоже, що неаполітанці вирішили цим задовольнитися. У них було кілька моментів до кінця гри, щоб вирвати перемогу, але врешті решт фінальний свисток зафіксував нічию та чемпіонство підопічних Спаллетті.

Третє Скудетто

За п’ять турів до фінішу Наполі випереджає Лаціо на 16 балів. Для “партенопей” це лише третє в історії Скудетто в історії. Перші два команда здобула більше 30-ти років тому – у 1987-му та 1990-му.

Тоді за неаполітанців феєрив неймовірний Дієго Марадона, який пішов з життя два з половиною роки тому. Загалом для Наполі це 12-ий трофей в історії. Окрім трьох чемпіонств, клуб 6 разів вигравав Кубок Італії, двічі – Суперкубок країни та одного разу – Кубок УЄФА.

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