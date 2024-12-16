Врятували 11-річну дівчинку, яка провела три дні в морі біля берегів Італії

Нещодавно біля італійського острова Лампедуза була врятована 11-річна дівчинка, яка провела три дні в морі після того, як її човен затонув. Вона єдина вижила після трагедії, що сталася в результаті сильного шторму.

Дівчинка вижила, тримаючись за камери для шини

Дитина, родом зі Сьєрра-Леоне, що в Західній Африці, була на борту мігрантського човна, що вирушив з Тунісу. Під час бурі судно зазнало аварії, і з 45 людей на борту лише 11-річна дівчинка змогла залишитися живою. Вона трималася за камери для шини, які стали її єдиним порятунком у відкритому морі.

Три дні у морі без їжі та води

Протягом трьох днів дівчинка перебувала в морі без їжі та питної води. Вона була в рятувальному жилеті, але її фізичний стан погіршувався через переохолодження. Однак дитина змогла подати сигнал рятувальникам, і її почули, попри шум працюючого двигуна.

Шторм і небезпечний міграційний маршрут

Італійський острів Лампедуза, де була знайдена дівчинка, є популярним маршрутом для мігрантів, які намагаються потрапити до Європи. Це один із найнебезпечніших міграційних шляхів, і 2023 рік став найсмертоноснішим для мігрантів за останнє десятиліття. ООН повідомляє, що на цих шляхах загинуло понад 8,5 тисяч людей.

Міграційна катастрофа біля берегів Італії

Рятувальники продовжували пошуки інших можливих вцілілих, але через сильні хвилі та вітер спроби були марними. Дівчинка розповіла, що ще два дні тому поряд з нею були двоє людей, але море їх забрало. Ймовірно, її брат також загинув під час трагедії.

Ця історія є нагадуванням про небезпечні умови, з якими стикаються мігранти, що шукають кращого життя в Європі, і про важливість підтримки рятувальних операцій у Середземному морі.

Стаття італійською.

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