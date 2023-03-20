Вхід у найпопулярнішу туристичну пам’ятку Італії буде платним

Туристи незабаром більше не зможуть безкоштовно відвідати найбільш відвідуваний культурний об’єкт Італії – Пантеон в Римі. Тепер за відвідування римського Пантеону доведеться заплатити 5 євро.

Як пише The Independent, тепер за відвідування римського “Храму всіх богів” доведеться заплатити 5 євро. З відвідувачів віком до 25 років стягуватиметься плата в розмірі 2 євро, тоді як діти, жителі Риму, персонал базиліки та люди, які відвідують церковні меси, нічого не платитимуть за вхід.

Міністр культури Італії Дженнаро Санджуліано назвав це рішення “скромною платою за квиток в найбільш відвідуване культурне місце в Італії” і проявом “здравого сенсу”.

Дебати з приводу плати за відвідування римського Пантеону вирують вже протягом декількох років. П’ять років тому попередній уряд Італії планував ввести плату за відвідування пам’ятки в розмірі 2 євро, проте в підсумку відмовився від ідеї. Наразі вхід до Пантеону безкоштовний, але попередній запис необхідний у вихідні та святкові дні.

Пантеон у Римі – що це

Пандеон у Римі, також відомий як “Храм усіх богів”, вважається визначною пам’яткою історії та архітектури Стародавнього Риму. Він був побудований в 2 столітті н.е., і з тих пір неодноразово перебудовувалося і доповнювалося. На початку 7 століття храм був освячений як християнська Базиліка святої Марії та мучеників.

Як повідомляв УНІАН, Італія, яка вважається однією з найпопулярніших серед туристів країн Європи, вже кілька років бореться з надмірним туризмом. Так, влітку 2022 року італійська Венеція стала першим у світі містом, яке буде брати у туристів гроші за відвідування. Незабаром в Італії також ввели плату за відвідування двох наймальовничіших пляжів – Кала-Котіччо і Кала-Бригантина на Сардинії.

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