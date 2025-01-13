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Відбувся перший у 2025 році візит Зеленського в Італію

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Президент Володимир Зеленський запросив Президента Італії Серджо Маттарелло приїхати із візитом до України, адже востаннє італійський лідер відвідував Україну 25 років тому.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю італійському телеканалу RaiNews24, передає Укрінформ із посиланням на ОП.

“Щойно з президентом Маттареллою у мене була зустріч. Він дуже позитивний. Я йому сказав, що йому вже час приїхати до України. Тому що останній раз президент Італії був в Україні 25 років тому. Це – чверть століття. Гадаю, що це б було непогано”, – сказав він.

Водночас Президент зауважив, що його зустрічі з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні є регулярними.

Окрім цього, глава держави підкреслив, що Італія послідовно підтримує Україну з початку війни.

“10-й пакет (санкцій – ред.) підтримано італійськими урядовцями. І я хочу подякувати за це всім людям. Адже якби люди не підтримували свій уряд, не підтримували би прем’єр-міністра, не підтримували би президента, то я думаю, нам би так багато не вдалося”, – сказав він.

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Також Зеленський висловив вдячність за гуманітарну підтримку України в умовах ракетних ударів по енергооб’єктах України з боку Росії.

Як повідомляв Укрінформ, 10 січня в Римі відбулася зустріч Зеленського з Президентом Італії Серджо Матареллою. Основними темами були сталий мир, підтримка інтеграції України до НАТО та ЄС, посилення санкцій проти Росії та повернення викрадених Росією дітей.

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