Відвідування фонтану Треві у Римі може стати платним



Можливість платного доступу до фонтану Треві

Влада Риму розглядає впровадження плати для туристів за відвідування фонтану Треві, що може стати частиною стратегії з управління туристичними потоками. Згідно з інформацією, опублікованою в Corriere della Sera, план передбачає введення квот та обов’язкову резервацію часу за символічну плату в один євро.

Контроль за туристичними потоками

Радник з питань туризму Алессандро Онорато повідомив, що такі заходи допоможуть зменшити скупчення людей біля відомих пам’яток, зокрема фонтану Треві. Це рішення дозволить регулювати кількість відвідувачів та уникнути проблем, пов’язаних із вживанням їжі в таких місцях.

Архітектурна значимість фонтану Треві

Фонтан Треві є найбільшим у Римі і частиною архітектурно-скульптурної композиції в стилі пізнього римського бароко. Його було збудовано між 1732 і 1762 роками за проектом архітектора Ніколо Сальві. Кожного дня в фонтан кидають від 3000 до 4000 монет, адже існує повір’я, що для здійснення бажання потрібно повернутися до нього спиною та перекинути монету через плече.

Проблеми з житлом

У Римі також обговорюють зростаючу кількість житла, яке не відповідає стандартам готелів. Це може призвести до появи непрезентабельних умов проживання, що негативно вплине на репутацію столиці.

Туристичний податок

На додачу, італійський уряд планує підвищити туристичний податок у літній сезон через зростання кількості туристів. Запропоновано встановити ставку до 25 євро за ніч у готелях, що має допомогти містам впоратися з великою кількістю відвідувачів.