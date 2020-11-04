Відомий італійський актор помер у свій день народження

Актор був госпіталізований 1 листопада, а сьогодні римські лікарі зафіксували смерть актора.

Пішов з життя відомий діяч, музикант, зірка з італійського кіно та телебачення. Сталося це в одній із клінік в Римі.

Джіджі Пройєтті помер у свій день народження у віці 80 років. Італійська преса повідомляє, що причиною смерті стала серцева недостатність, на яку страждав чоловік.

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Він був госпіталізований 1 листопада, згодом йому стало гірше. Сьогодні римські лікарі зафіксували смерть актора.

Джіджі Пройєтті народився і прожив усе життя в Римі. За освітою він юрист, проте вже в 60-х роках минулого століття почав кар’єру в театрі та отримував перші ролі в кінофільмах. Пройєтті часто працював “голосом”, актор озвучував кінострічки.

Широкому загалу актор відомий перш за все як комедійний персонаж. Він знявся в таких фільмах та серіалах як Піноккіо, Чорний колір для будинку, Італійський ресторан, Дочка д’Артаньяна, Вгадай, хто прийде на Різдво та багато інших.

Зі своєю дружиною актор прожив 53 роки. У шлюбі мав двоє доньок.

Нагадаємо, “Коментарі” повідомляли про нещодавню смерть Шона Коннері, який прославився завдяки ролі Джеймса Бонда.

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